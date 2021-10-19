Konyaaltı’nda mahallelere mobil atık getirme merkezi yerleştiriliyor

Konyaaltı Belediyesi, çevre kirliliğini önleme ve geri dönüşüm atıklarını ekonomiye yeniden kazandırma çalışmaları kapsamında ilçe genelinde beş noktaya ‘mobil atık getirme merkezi’ yerleştirdi.

Konyaaltı Belediyesi, ‘sıfır atık projesi’ kapsamında Toros Mahallesi Muhtarlığı önü, Uluç Mahallesi Çayırlı Hacı Mustafa Karabulut Parkı, Liman Mahallesi Şehit Hava Binbaşı Cengiz Toytunç Parkı, Kuşkavağı Mahallesi Dr. Orhan Yener Parkı ve Liman Mahallesi Dostluk Parkı olmak üzere beş noktaya ‘mobil atık getirme merkezi’ yerleştirdi. Şimdilik beş mahallede konumlandırılan merkezlerde küçük elektronik eşyalar, kağıt ve karton atıkları, plastik ve metal atıkları, cam, tekstil ve pil atıkları amacına uygun bir şekilde toplanacak.



“Nüfus yoğunluğuna göre planlanıyor”

Başlangıçta nüfusun yoğun olduğu 5 noktaya yerleştirilen mobil atık getirme merkezleri, her 8 bin12 bin kişiye 1 adet olacak şekilde planlanarak hayata geçirildi ve yoğunluk sıralamasına göre 15 farklı noktaya daha yerleştirilmesi planlanıyor.



“7 tür atık toplanıyor”

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 7 ayrı atık türünü geri dönüşüme kazandırabilmek için ilçe genelinde beş noktaya mobil atık getirme merkezi yerleştirdiklerini söyledi. Esen, ‘‘Gerek çevre kirliliğini ortadan kaldırmada, gerekse ekonomiye ve üretime sağladığı katkı anlamında geri dönüşümün ilçemize, şehrimize ve ülkemize sağlayacağı pozitif etkinin farkındayız ve çalışmalarımızı buna göre yapıyoruz. Bütün vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmalarını diliyorum’’ dedi.

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