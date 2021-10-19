Dokuma’ya nostaljik ‘1974 Oteli’

Dokuma Fabrikası Yerleşkesi’nin bir hatırası daha geleceğe taşınıyor. Geçmişte Fabrika çalışanları ile yakınlarının konakladığı misafirhane, nostaljik bir mimari tasarımla 1974 Oteli’ne dönüştürülüyor.

‘DokumaPark’ ismiyle kent parkına dönüştürülen fabrika arazisi, koruluğu botanik parkı, portakal ve zeytin bahçeleriyle de şehir için bir akciğer işlevi görüyor. Birçok festivale ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan DokumaPark’a, yeni bir eser daha geliyor. Antalya’nın sosyal ve ekonomik hafızası olan fabrikanın restore edilmeyen son iki tesisinden biri olan ve çürümeye başlayan misafirhanesi de, bölgeye değer kazandıracak bir esere dönüştürülüyor.



“İşçi evinden nostaljik otele”

Fabrikanın erkek çalışanlarının konaklaması için yapılan, dönemin işletme Müdürü İ. Hakkı Akmil tarafından 31 Mayıs 1974’te misafirhaneye dönüştürülen bina, nostaljik bir otel haline getiriliyor. Binanın misafirhane yapıldığı tarihin hatırasına tesiste yapılacak projeye, ‘1974 Oteli’ adı verildi. İhale sürecinin tamamlanmasından sonra yüklenici firma, şehrin bir döneminin tarihine tanıklık eden misafirhaneyi, ‘1974 Oteli’ne dönüştürmek için çalışmalara başladı. Otel projesi, binanın mimari yapısı bozulmadan, aslına uygun şekilde yapılıyor.



“Yeşilçam filmlerinin setini hatırlatacak”

Dokuma Fabrikası yerleşkesinin, on üç ayrı müzesi, bilim merkezi, sanat galerisi, etkinlik alanları ve akşam gezilebilecek ortamlarıyla bir kültür ve sanat adası haline geldiğini aktaran Tütüncü, “Dokumada, kütüphane, şehir müzesi, Sahaflar Çarşısı ve etkinlik alanı da var. Böyle bir ortamın içerisinde geceyi de yaşamak çok keyifli olacak, diye düşündük. DokumaPark’a, adeta bir dönem filmlerinin setini hatırlatacak şekilde muhteşem bir otel yapıyoruz. Bir zaman tünelinden geçerek 1974'te ulaşılabilecek ve 1970'lerin tam da ortasında güzel bir nostaljik anı, unutulmuş zamanları, geçmiş vakitleri yaşanabilecek bir ortam meydana getirmek istiyoruz. Antalya'ya gelenler, bence bu otelde kalmak isteyeceklerdir. Bu proje, nostalji severler için de bir alternatif olacak” dedi.



“Bu otel, turizme de hizmet edecek”

Tütüncü, “Nostalji oteller, Amerika başta olmak üzere dünyada yükselen bir trend oldu” diyerek, “Eski otellerin restore edilmesi, geçmiş zamanın tam da ortasında bir otelin içerisinde güzel bir zaman tünelinde konaklama imkanı sunulması, turizmin özel parçalarından birisini oluşturuyor. Bizde böyle bir çalışma yapıyoruz. Otele dönüştürdüğümüz misafirhane, vakti ile Dokuma Fabrikası’nın bekâr işçilerin konakladığı işçi evi gibi bir yerdi. Daha sonra bu bina 1974’te misafirhaneye dönüştürüldü. Bizde o 74'ün hatırasını yaşatsın diye şimdi yeniden düzenlediğimiz bu çalışmaya 1974 oteli dedik. Dokuma’nın misafirhanesini 1974 Oteli’ne dönüştürerek, nostalji severlere, Antalya'ya gelen turistlere farklı bir konaklama ortamı armağan edeceğiz” diye konuştu.



“Açılış 2022”

Oteli, 2022’de kullanıma açmayı planladıklarını belirten Başkan Hakan Tütüncü, “Dokuma’nın üzerine hatırası sinmiş, bütün binalarını korumak yeniden işlevlendirmek; ama bunu yaparken onlara özel bir hikâye yazmak bizim en önemli vazifelerimizden biriydi. İnşallah 2022’de hemşerilerimizin kullanımına açacağımız, şehrimizin dikkatine sunacağımız, nostalji severlere armağan edeceğimiz bir projenin yapımını başlattık. Dokuma’da daha çok vakit geçirmeye vesile olacak bu 1974 Oteli, tamamlandığında çok büyük bir heyecan ortaya koyacak, bunu görüyorum. Bu projemiz, Antalya’mıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.



“1974 Oteli projesinde neler var?”

İnşaat alanı 1450 metrekare olan 1974 Oteli’nin 10 bin m2 peyzaj alanı da bulunuyor. Otel projesi kapsamında misafirhanenin 17 oda, restaurant, lobikarşılama ve bekleme alanlarının mobilya ve tefrişatı 1974 yılları konseptinde düzenlenecek. Koruma mantığı ile yapılan projede, mevcut eski yapının demir ve beton aksamları güçlendirilecek.

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