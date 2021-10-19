Alanya’da Muhtarlar Günü kutlandı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene katıldı. Başkan Yücel, tüm muhtarların gününü kutladı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene katıldı. Törene, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Yüksel, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar ile kurum amirleri katıldı.



“Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu”

Tören kapsamında Alanya Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Yüksel, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştiren Başkan Yüksel, “Muhtarlar demokrasinin en küçük olmasına karşın en temel yapıtaşını oluştururlar” dedi.



“Başkan Yücel’den muhtarlara kutlama”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, günün anısına muhtarlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi. “Alanyamızı geliştirmek ve güzelleştirmek için uğraş veren tüm muhtarlarımızın gününü kutluyorum” diyen Başkan Yücel, muhtarlarla sohbet etti.

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