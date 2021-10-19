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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korkuteli Belediyesi “Kare Kod Uygulamasına” geçti

İHA

Korkuteli Belediyesi “Kare Kod Uygulamasına” geçti

Korkuteli Belediyesi Zabıta ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü, günümüz teknolojisine ayak uydurarak denetimlerini online yöntemiyle yapmaya başladı. Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek, dün ilçe merkezinde bulunan bazı dükkanları ziyaret ederek QR kare kod barkodlarını iş yerlerine teslim ederek, uygulama hakkında bilgilendirmede bulundu.
Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek, ilk kare kodları işyerlerinin camlarına kendisi yapıştırdı. Uygulama ile ilgili açıklamada bulunan Başkan İşlek, “Korkuteli Belediyesi olarak yaklaşık iki buçuk yıldır Korkuteli’nde hem esnafımızın hem vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırıcı ve hızlı hale getirici atılımlar yapmaya çalışıyoruz" dedi.
Belediyeyi devraldıklarında Korkuteli’nde toplam 411 adet ruhsatlı işyeri olduğunu ama mesai arkadaşlarının yoğun çabası ve kolaylaştırıcı yaklaşımları ile şu anda bu rakamın bin 376’ya çıktığını söyleyen Başkan İşlek, " Yaklaşık 211 tane ruhsatsız işyerimiz var. Onlarda yılbaşına kadar evraklarını tamamlayıp bize müracaat etmesini bekliyoruz. Bugün itibariyle kare kod uygulamasına geçtik başlıyoruz. Artık Zabıtamız işyerlerini denetlemek için işyerlerinin içerisine girmeyecek. Müşterileri varken vatandaşımız, esnafımız rahatsız olabilir. Denetleme zamanlarını tespit için Zabıtamız dışardan kare kod uygulayacak. Kare kodu gördüğünüz işletmelerin tamamı güvenilir işletmelerdir. Ruhsatları standart denetimleri rutin denetimleri yapılmış gönül rahatlığı ile yiyip içebileceğiniz ürünlerini kullanabileceğiniz hizmetini satın alabileceğiniz esnaf anlamına da geliyor. Aynı zamanda esnafımız isterse bu kare kodun içerisine istediği tüm bilgileri Zabıta müdürlüğümüze başvurarak işletebilirler. Dolayısıyla dükkanları kapalı olduğu anda herhangi bir vatandaşımız yoldan geçerken işyerindeki bu kare kodu okuttuğunda işyerine vermek istediği mesajları reklamları bilgileri de buradan işleyebilecek. Bu Antalya’da bir ilk, 19 ilçede olmayan bir uygulama " dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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