Kaş Yeniköy grup yolunda asfalt çalışması

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaş ilçesine bağlı YeniköyGökçeören ve Sarıbelen mahalleleri grup yolunu asfaltlıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Kaş ilçesine bağlı YeniköyGökçeören ve Sarıbelen mahalleleri grup yolunda bozulan bölümlerde asfalt çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, grup yolunda ilk olarak alt yapı güçlendirme çalışmaları yaptı. Şarampol temizliğinin ardından ara vermeden sathi kaplama yapıldı. Grup yolundaki çalışma kısa sürede tamamlandı.

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