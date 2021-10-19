Başkan Böcek hal esnafı ile bir araya geldi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali’nde komisyoncu ve tüccarlar ile bir araya gelerek, talep ve sorunlarını dinledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediye bürokratları ile birlikte Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali esnafını ziyaret etti. Antalya Tüccar ve Esnaf Dayanışma Dernek Başkanı Adalet Yandık, Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze Meyve Komisyoncular Dernek Başkanı Hasan Ali Yılmaz, dernek yönetimi, komisyoncu ve tüccarlar ile bir araya gelen Başkan Muhittin Böcek, talep, öneri ve sorunları dinledi.

Başkan Muhittin Böcek, komisyoncu ve tüccarların talepleri konusunda yapılması gereken ne varsa hiçbir kimseye haksızlık etmeden yerine getireceklerini söyledi. Başkan Böcek, geçen hafta kendisini ziyaret eden dernek yöneticilerinin toptancı halin açılış kapanış saatlerine uyulması konusundaki talebi üzerine bürokratlarına hemen talimatı verdiğini ve gereğinin yapılmakta olduğunu kaydetti.



“Modern haller”

Türkiye’nin örtü altı tarım üretiminin yarıya yakının Antalya’da yapıldığını hatırlatan Başkan Böcek, “Türk turizminin başkenti olmanın yanında tarımın da başkentiyiz. Ben de bir köylü çocuğuyum. Cam seralardan çıkmış gelmiş birisiyim. Tarımımızı ve toptancı hallerimizi geliştirmek için önemli destekler sağlıyoruz. Kimseyi ötekileştirmeden, çiftçimiz ve tüccarımızla el ele yapılması gereken ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Manavgat’ta yetersiz gelen halin yerine ilçe dışına çok daha modern ve geniş bir hal kompleksi inşa ediyoruz. Alanya Toptancı Hali’ni tamamlıyoruz. Kaş Kınık’a yeni bir toptancı hal kazandırıyoruz. Diğer hallerimizin asfalt, altyapı, peyzaj ne eksiği varsa tamamlıyoruz” diye konuştu.

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