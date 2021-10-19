Korkuteli ilçesinde 18 sera hortumda zarar gördü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde çıkan hortum 18 seraya ve içindeki ürünlere zarar verdi. Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Kayabaş ve Küçüklü mahallelerinde çıkan hortumda zarar gören seraları inceledi.

Kaymakam Ömer Çimşit, Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Tarım İlçe Müdürü Selda Sert, Kayabaş ve Küçüklü Mahallesinde seraları zarar gören çiftçilerle görüştü. Kaymakam Çimşit, zarar gören seraları yerinde incelerken kaymakamlık olarak devlet olarak vatandaşların her zaman yanında olduklarını söyledi. İlgili kurumlarla irtibata geçildiğini ve zararların telafisi ile alakalı sürecin takip edildiğini söyleyen Cimşit, "18 vatandaşımızın serasında hortum sebebiyle zarar oluştu. Can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Sigorta yok diye devlet yardım etmeyecek anlamına gelmez. Kaymakamlık olarak zarar gören çiftçilere elimizden gelen katkıyı yapacağız. Devletimiz ve hükümetimiz burada gerekli incelemeleri yaptı. Gerekli tutanaklar tutuldu. Tarım ilçe müdürlüğümüz zarar tespit çalışmalarının yaptı” dedi.

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