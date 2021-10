Kemer Belediyesi, Truskavets Belediyesi ile kardeş şehir oldu

Kemer Belediyesi, Ukrayna’nın Truskavets Belediyesi ile kardeş şehir oldu. Kemer Belediyesinde yapılan törende her iki belediye başkanının katılımıyla kardeş şehir protokolü imzalandı.

Törene, Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Truskavets Belediye Başkanı Andrii Kulchynskyi, Ukrayna’nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov, Kemer Belediyesi meclis üyeleri Emrah Ayhan, Hasan Ali Acar, Ferhan Fidan, İsmail Aka, Ramazan Kal, Truskavets Belediye Başkan Danışmanı Yurii Kotyk, Truskavets Belediyesi meclis üyesi Serhii Churbanov, Truskavets Belediyesi İcra Kurulu Müdürü Olena Petranych, Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkanı Dinçer Sarıkaya, Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz, Kemer İş Adamları Derneği (KEMİAD) Başkanı Rıza Sönmez ve basın mensupları katıldı.



Kemer ve Truskavets ilçeleri arasında Ukrayna ve Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla bazı alanlarda yapılacak iş birliklerini kapsayan protokol imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında, eğitim, spor, turizm, kültür ve sanat, sanayi, ticaret ve girişimcilik alanlarında iş birliği yapılması planlanıyor. Başkan Topaloğlu ve meslektaşı Kulchynskyi, düzenlenen imza töreninde karşılıklı olarak imzaları attı. İmza töreni sonrası konuşma yapan Kemer Kaymakamı Gemici, kardeşlik için atılan imzaların her iki yerleşim bölgesinde yaşayanlar arasındaki güzel duyguların gelişmesine katkıda bulunacağına inandığını belirterek, iki ilçe için de hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.



Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu ise 2019’da Truskavets’e bir ziyaret gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, daha sonra pandemi nedeniyle bir araya gelemediklerini söyledi. Kardeşlik için imza töreninde buluştuklarını anlatan Başkan Topaloğlu, “Ukrayna bizim çok önemli. Antalya’ya ve Kemer’e çok sayıda Ukraynalı misafirimiz geliyor. Gün geçtikçe de Ukraynalı misafir sayımız artıyor. İnşallah bu kardeşlik imzası sonrası iki ülkenin de insanları birbirlerini daha iyi tanır ve kaynaşır. Ön yargıları bir kenara bırakarak dostluğumuzun artmasını temenni ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.



“Türkiye’de kendimizi evimizde gibi hissediyoruz”

Truskavets Belediye Başkanı Andrii Kulchynskyi ise yaptığı konuşmasında, “Kemer’e ilk resmi ziyaretimizden dolayı mutluyuz. Türkiye’de kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Bunu sadece biz değil tatillerini Türkiye’de yapan tüm Ukraynalılar da böyle hissediyor. Türk halkının misafirperverliğini hissediyoruz. İş birliğimizi de karşılıklı imzalarla taçlandırıyoruz” dedi.

Konsolos Rustamov da iki ilçe arasında kardeşlik ve iş birliği başlamasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilere de büyük bir katkı sunacağına inandığını dile getirdi. Ukrayna’da herkesin Kemer’i bildiğini ve çok sevdiğini ifade eden Rustamov, atılan imzaların her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ettiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından her iki heyet de birbirlerine çeşitli hediyeler verdi.

