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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Esen: “Muhtarlarımız ile uyum içinde çalışıyoruz”

İHA

Başkan Esen: “Muhtarlarımız ile uyum içinde çalışıyoruz”

Konyaaltı ilçesinin muhtarları ile HayatPark’ta bir araya gelen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Yurttaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için ilçemiz muhtarları ile uyum içerisinde çalışıyoruz” dedi.
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ve Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısı ile Konyaaltı mahalle muhtarlarıyla HayatPark’ta bir araya geldi. Toplantıda kısa bir konuşma yapan Başkan Esen, muhtarların demokrasinin olmazsa olmazı olduğunu vurguladı. Muhtarların, yerel yönetimlerin mahallelerdeki gözü kulağı olduğunu dile getiren Esen, “Kentimize ve yurttaşlarımıza yönelik çalışmalarda muhtarlarımızla uyum ve birlik içerisinde çalışıyoruz. Amacımız, yurttaşlarımıza en iyi şekilde hizmet vermektir” şeklinde konuştu.

“Konyaaltı’nda en iyisi için çalışıyoruz”
Pandemiden önce muhtarlarla sık sık bir araya geldiklerini ifade eden Başkan Esen, yapılan toplantılarla mahallelerdeki ihtiyaçları, sorunları ve önerileri dinleyerek, birlikte çözüm aradıklarını ifade etti. Pandemi döneminde de muhtarlarla irtibat halinde olduklarını dile getiren Esen, “ Pandemi döneminde muhtarlara verilen görevlerin başarı ile sonuçlandığını gördük. Bizler de muhtarlarımız ile birlikte aynı görevin içerisinde, bir ucunda da Kaymakamı’mız Kamil Köten önderliğinde çalışmalarımızı beraber yürüttük. Çok şükür belli bir oranda aşı düzeyine ulaşıldı. Aşı olan yurttaşlarımızın oranı yükseldikçe inşallah artık bu konu gündemimizin ilk sırasından ikinci, belki de üçüncü sırasına düşecek. Bugün Muhtarlar Günü vesilesi ile bir araya geldik. Sizleri gördüğümde büyük memnuniyet duyuyorum. Şimdi hepinizi bir arada görünce daha da mutlu oldum. Muhtarlar Günü’nüz kutlu olsun. Hepinize görevinizde başarılar diliyorum” dedi.

“Vatandaşlarımızın memnuniyeti önemli”
Muhtarların yerel anlamda devleti ve devlet kurumlarını temsil ettiğini belirten Konyaaltı Kaymakam’ı Kamil Köten, muhtarların Konyaaltı’nda başarılı bir yönetim sergilediğini ifade etti. Konyaaltı Mahalle muhtarları ile uyumlu çalıştıklarını belirten Köten, “Mahallelerimizde bizleri ve devletimizi sizler temsil ediyorsunuz. Sizlerle uyumlu çalışmak bizleri her zaman mutlu etmiştir. Sizlerle birlikte Konyaaltı’mızda başarılı ve huzurlu bir yönetim sergilendiğini görüyorum. Vatandaşlarımıza memnuniyeti en üst seviyede kazandırmaya çalışıyoruz. Bu vesile ile Muhtarlar Günü’nüzü kutluyorum” diye konuştu.

“Muhtarlıklar demokrasinin ilk basamağıdır”
Muhtarlığın Osmanlı döneminden bu yana devlet ve millet arasında köprü olduğunu söyleyen Hurma Mahalle Muhtarı ve Konyaaltı Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Kıldıran, “Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk muhtarlara çok büyük önem vermiştir. Aynı zamanda ‘muhtarlıklar demokrasinin ilk basamağıdır’ diyerek o dönem çok önem verdiğini göstermiştir. Pandeminin ilk gününden bu güne kadar, muhtarlıklarımız kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte hareket ederek çalışmalarını sürdürmüştür” şeklinde konuştu.

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