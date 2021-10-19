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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya’da muhtar ofislerine toplu açılış

İHA

Alanya’da muhtar ofislerine toplu açılış

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in, muhtarlar için özel olarak inşa edip tahsis ettiği yeni Muhtar Ofisleri, toplu açılış töreni ile Muhtarlar Günü’nde hizmete girdi.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in, muhtarların hizmet kalitesini artırmak, vatandaşlarla etkileşimini en üst düzeyde tutabilmek adına kent estetiğine uygun olarak projelendirdiği muhtarlık ofisleri, Muhtarlar Günü’nde hizmete girdi. Cikcilli Mahalle Muhtarlığı önünde gerçekleştirilen toplu açılış törenine Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

“Vatandaşlar kolayca erişim sağlayacak”
Alanya’nın muhtarları, Atatürk Anıtı önünde başlayan Muhtarlar Günü programının ardından Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından organize edilen kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltının ardından Cikcilli Mahalle Muhtarlığı önünde düzenlenen törene geçen kafile, muhtarların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek, vatandaşların ise kolaylıkla erişim sağlayabilecekleri şekil ve lokasyonda tasarlanan 20 yeni muhtarlık ofisinin toplu açılış törenini gerçekleştirdi.

“Yüksel’den Başkan Yücel’e teşekkür plaketi”
Alanya Muhtarlar Derneği Başkanı ve İsbatlı Mahalle Muhtarı Hasan Yüksel, Başkan Yücel’in muhtarlara muhtar olduğunu hissettirdiğini vurgulayarak “Muhtarlarımızın daha rahat hizmet vermesi, daha konforlu ve verimli çalışmaları, vatandaşın muhtarlara daha kolay ulaşması için Başkanımız Adem Murat Yücel ve ekibi muhtarlık ofislerini projelendirerek hayata geçirdi” dedi.
Alanya Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Yüksel konuşmasının ardından, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e proje ve hizmetleri için teşekkür plaketi takdim etti.

“Muhtarlarımızın en büyük eksikliklerinden birini giderdik”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, açılış organizasyonunda yaptığı konuşmada, “Halkımızla aramızda köprü vazifesi gören, her zaman birlikte işbirliği içinde çalıştığımız muhtarlarımızın en büyük eksiklerinden biri muhtarlık ofisleriydi. Muhtarlarımız bizden istedi, biz de tek tip olarak projelendirerek öncelik ve aciliyet sırasına göre muhtar ofislerini inşa ettik. Hem muhtarlarımızın hem de vatandaşlarımızın hizmetine kazandırdık” diye konuştu.

“20’yi aşkın ofisi hizmete kazandırdık”
Muhtarların ve vatandaşların memnuniyet duyduğu muhtarlık ofislerini tek tek hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Yücel,“Artık muhtarlarımız daha modern ve daha iyi koşullarda hizmet verirken, vatandaşlarımızda muhtarlarımıza daha hızlı bir şekilde ulaşıp daha iyi hizmet alabiliyorlar. Şu ana kadar 20’yi aşkın muhtarlık ofisini muhtarlarımızın hizmetine kazandırdık ve kazandırmaya devam edeceğiz. Muhtarlık Ofislerimizin Alanya’mıza, muhtarlarımıza ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

“Alanya’mıza ve muhtarlarımıza yakışır bir proje olmuş”
Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, muhtarların daha iyi koşullarda hizmet verebilmeleri adına hayata geçirilen proje için Başkan Yücel ve ekibini tebrik ederek “Muhtarlarımız Devletin en kılcal damarlarına kadar hizmet etmesini sağlayan seçilmiş en önemli temsilcilerin başında geliyor. Vatandaşların sorunlarını bizlere iletmede bir köprü vazifesi oluşturan çok önemli kişiler. ‘Aslan yattığı yerden belli olur’ deyiminde olduğu gibi muhtarların vatandaşlara en iyi hizmeti verebilmeleri adına hayata geçirdiği bu proje için Alanya Belediyesi’ni tebrik ediyorum. Alanya’ya yakışır, gerçekten çok güzel bir proje olmuş. Hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Açılış konuşmalarının ardından Alanya Müftüsü Dr. İhsan İlhan’ın gerçekleştirdiği duayla hayata geçirilen muhtarlık ofislerinin toplu açılışı gerçekleştirildi.

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