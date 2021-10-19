Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

56. Türk Pediatri Kongresi'nden çocuklara aşı çağrısı 56. Türk Pediatri Kongresi Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur: "500’e yakın çocuğumuzun verilerine ulaştık, bu çocuklarımızın tümü romatizmal kronik rahatsızlığı olan çocuklardı ve 12 yaş üstünde aşılanmışlardı" "1 tek çocuğumuzda yatış gerektirebilecek durum oldu. Diğerleri hastalığı geçirmedi, ciddi bir yan etki olmadı" Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Vural: "Hastalık yaşı gittikçe aşağı çekiliyor, hastaların yüzde 50’si, 30 yaşın altında, çok büyük bir kısmı, daha küçük yaşlarda" "Annelerin gebelikte mutlaka aşılanması gerekiyor. Annenin oluşturacağı antikorlar bebeğe de geçerek onu da koruyacaktır"

İHA

56. Türk Pediatri Kongresi'nden çocuklara aşı çağrısı 56. Türk Pediatri Kongresi Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur: "500’e yakın çocuğumuzun verilerine ulaştık, bu çocuklarımızın tümü romatizmal kronik rahatsızlığı olan çocuklardı ve 12 yaş üstünde aşılanmışlardı" "1 tek çocuğumuzda yatış gerektirebilecek durum oldu. Diğerleri hastalığı geçirmedi, ciddi bir yan etki olmadı" Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Vural: "Hastalık yaşı gittikçe aşağı çekiliyor, hastaların yüzde 50’si, 30 yaşın altında, çok büyük bir kısmı, daha küçük yaşlarda" "Annelerin gebelikte mutlaka aşılanması gerekiyor. Annenin oluşturacağı antikorlar bebeğe de geçerek onu da koruyacaktır"

56. Türk Pediatri Kongresi Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, Covid19'la mücadelede çocuklarda da aşılanmanın çok önemli olduğunun altını çizerek, "500’e yakın çocuğumuzun verilerine ulaştık. Bu çocuklarımızın tümü romatizmal kronik rahatsızlığı olan çocuklardı ve 12 yaş üstünde aşılanmışlardı. 1 tek çocuğumuzda yatış gerektirebilecek durum oldu. Diğerleri hastalığı geçirmedi, ciddi bir yan etki olmadı. O yüzden gururla şunu söyleyebilirim aşı oldukça güvenilir" dedi.
'Çocuk ve Şiir' temalı Türk Pediatri Kurumu tarafından düzenlenen 56. Türk Pediatri Kongresi, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde başladı. Kongreye bin 300 çocuk hekiminin yanı sıra yurt dışında da konuşmacılar katıldı. 2,5 yıl aradan sonra bir araya gelen Türkiye'deki çocuk doktorları bilgilerini, yaşadıkları Antalya’da Türk Pediatri Kurumu’nun 56. Kongresinde konuştu.
Kongre kapsamında düzenlenen toplantıda konuşan Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof.Dr. Mehmet Vural, kongrede pediatri alanında çok farklı konuların konuşulduğunu ama ana gündemin Kovid19 olduğunu belirtti.

"Hastalıklar atlanıyor"
Neredeyse salonun birinde tüm gün Covid19’u tartıştıklarını dile getiren Vural, “Covid’in değişik yan dallardaki tedavi gören çocukları da nasıl etkilediğini konuştuk. Bu dönemde Covid19’la mücadele ederken, çocukların diğer hastalıklarını ihmal etmiş durumdayız. Birçok çocuk aşılanmıyor, korkudan dolayı hastaneye gelmiyor aşılanmıyor. Hastaneye gelmedikleri için önemli hastalıkları atlanıyor, geç tanı konuluyor. Bunları da masaya yatırdık kongrede. Ama Covid19 çok önemli bir yer tuttu” diye konuştu.

"Hastalık yaşı aşağı çekiliyor"
Dünyada 12 yaş altı çocuklara Covid19 aşısının yapılması noktasında bir karar olmadığının altını çizen Vural, “Ülkemizde de 12 yaş üzerindeki çocuklara aşı yapılıyor. Bu durumu onaylıyoruz ve aileleri çocuklarına aşı yaptırmaları için teşvik ediyoruz. Çocukların da aşılarını olmalarını teşvik etmek durumundayız. Gittikçe hastalık yaşı aşağı çekiliyor. Hastaların yüzde 50’si 30 yaşın altında, çok büyük bir kısmı daha küçük yaşlarda. Genç nüfusunun ve 12 yaş üstü çocuklarının aşılanmasını çok büyük önemi var” dedi.

"Anne ve adayları aşılanmalı"
Vural, gebelerin çok daha fazla aşıdan korktuğuna işaret ederek, “Gebelerin de aşı olması gerekir. Covid gebelikte geçirilecek olursa çok daha ağır olabilir. Erken doğum riskleri daha fazla oluyor. Yeni doğanlar çok az sayıda pozitif bebek doğabiliyor. Anne bunu hamilelik sırasında mı bebeğe geçiriyor, doğum sırasında mı yada aile ortamında mı geçiyor tam bilemiyoruz. Annelerin gebelikte mutlaka aşılanması gerekiyor. Annenin oluşturacağı antikorlar bebeğe de geçerek onu da koruyacaktır” diye konuştu.

"Doktorların şiirleri kitaplaştı"
Kongre Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, çocuklarda Covid19’la mücadelede sağlık çalışanlarının büyük bir mücadele içinde olduklarını ve bu konuyu kongrede, 'Çocuk ve Şiir' temasıyla işlediklerini bildirdi.
Türk Pediatri Kongresi’nin 2.5 yıllık aradan sonra bin 800 katılımcıyla düzenlendiğini hatırlatan Kasapçopur, “Sağlık çalışanlarının yaptığı mücadeleyi ne anlatabilir diye düşündük ve şiir olduğuna karar verdik. Çünkü yapılan mücadele şiir gibiydi. Çocuk hekimlerinin çocuklara inanılmaz bir sevgisi var. Bu sevgiyi biz, ‘Çocuk ve Şiir’ başlığı altında ortaya koyduk. Bu kongrede bütün çocuk hekimlerine açık olarak şiir yarışması düzenledik. Katılımcıların tüm şiirlerini, 'Özel Hekimler Seçkisi' ismiyle kitaplaştırdık. Kongre kapsamında 8 eğitim kursu düzenledik. 55 oturumda 282 konuşmacının katkısı oldu. Çocuk hekimliğinin güncel konuları ulusal ve uluslararası 274 bilim insanının yaptığı bilimsel konuşma eşliğinde tartışıldı. Kongrenin ana teması olan 'Çocuk ve Şiir' yarışmasında Sunay Akın, Ercan Kesal, Şükrü Hatun’dan oluşan jüriden birinciliği 'Uyur çocukluğum' adlı şiir aldı" ifadelerine yer verdi.
Kasapçopur, kongrede Covid19’un ne olduğu, nasıl ilerlediği, enfeksiyonla birlikte kronik hastalığı olan çocuklarda nasıl ilerlediği ve hastalığın geç döneminde ortaya çıkan MISC sendromunun tartışıldığını belirtti.

"1 çocuğun yatışı oldu"
12 yaş üstü kronik hastalığı olan çocukların aşı olmasını öneren Kasapçopur, “500’e yakın çocuğumuzun verilerine ulaştık. Bu çocuklarımızın tümü romatizmal kronik rahatsızlığı olan çocuklardı ve 12 yaş üstünde aşılanmışlardı. Bu çocukların aşı sonrasındaki yan etkileri, diğer bulguları, hastalık geçirme risklerini tartıştık. Ailelerimizden öğrendiğimizde 1 tek hastada yatış gerektirebilecek durum oldu. Covid hastalığı geçirmediler, ciddi bir yan etki olmadı ve güvenli şekilde iki aşılarını tamamladılar. O yüzden gururla şunu söyleyebilirim aşı oldukça güvenilir. Kronik hastalığı olup bu hastalığından ötürü tedavi gören çocuklar adına bunu net bilgilerle söyleyebilirim. Çok güvenilir veriler var. Hiçbir yan etki başka bir bulguyla da karşılaşmadık” dedi.

"Daha alt gruplara aşı çekilmeli"
Katılımcı Doç. Dr. Kenan Barut ise, Covid19’un ilk başladığı günden beri ailelerde de kaygı boyutunun yükselmeye başladığını bildirdi.
Zaman içinde bu kaygının azaldığımı gözlemlediklerini dile getiren Barut, “Toplum piklerini gördükten sonra yaklaşık 35 hafta sonra MISC denilen ağır bir durum oluyor. Cerrahpaşa Çocuk Hastanesi’ne iki çocuk yatırdık. Sayısı 100’ü geçti yatırdığımız olgular. Diğer hastanelerdeki sayılarda çok çok fazla. Pik olduktan sonra 1 ay sonra bu durum gerçekleşiyor ve çocuklar için ağır bir durum. Yarısından fazlasını yoğun bakımlarda izliyoruz, nadir kaybettiğimiz hasta var. Ama yoğun tedaviler alıyorlar. Bu açıdan aşı çok çok önemli. Daha alt gruplara aşılamanın çekilmesi çok faydalı olacaktır” dedi.

"Yüzde 1'i ağırlaşıyor"
Covid enfeksiyonu geçiren çocukların yüzde 1’inin durumunun ağırlaştığını, onların da çok az bir kesiminin yoğun bakıma yattığını kaydeden Barut, “Bu bütün topluma vurulduğu zaman çok ciddi bir orana denk geliyor. İki vakadan bahsettik. Tüm ülkeyi düşünün. Bir çocuğun başına gelebilir. Hangi çocuğun başına gelecek hangi çocuk riskli tam olarak bilmiyoruz. Yaşlılar riskli olarak etkileniyorlar, ağır geçiriyorlar, onları aşıladık ama çocuklarımız hastaneye yatıyor. Bunun oranı hiç önemli değil” dedi.

"MIS C sendromu"
MISC sendromu hakkında bilgiler veren Barut, “Çocuklar Covid enfeksiyonu geçirsin ya da geçirmesin ailesinden birisiyle temas etiyse, veya komşusu bir yakını geldiyse çocukların büyük kısmı belirti bulgu vermeden o dönemde Covid enfeksiyonlu ya burunları akıyor ya ateşleri oluyor geçiriyorlar. Hiçbir bulgu göstermiyorlar. Bizi korkutan olay yaklaşık 4 hafta sonra çocuklarda ateşle başlayan vücutta döküntü, organ yetersizlikleri, karın ağrısı, bağırsakta ödem, ishal ve ciddi problemler baş ağrısından komaya kadar nöbetler olabiliyor. Bu hastaların bir kısmının yarısı yoğun bakıma yatıyor. Yoğun tedavilerle bu hastaları toparlayabiliyoruz. Tüm dünyada toplanmış veriler. MISC’den ölüm oranı yüzde 1.5 gibi bir oranı var. Düşük gibi görünmekle birlikte fakat sayılar gitgide artıyor. Dikkat etmemiz lazım” dedi.

"Çocuklarda ölüm azdı"
Katılımcı Doç.Dr. Nur Canpolat, kronik böbrek hastalığı, diyaliz ve böbrek nakli olan çocuklarla ilgili çalışmalar yaptıklarını kaydetti.
Erişkinlerde pandeminin en başından beri çıkan sorunlardan biri Covidden ölen hastalarda ölüm oranları en yüksek oranlarda diyaliz böbrek nakilli hastalardaydı. Yüzde 30’lara varan ölüm oranları bildirilmişti. Covid için çok riskli grup olarak tanımlandı. Çocuklarda durumun bu kadar ağır olmadığını ama normal çocuk popülasyonuna göre Covid hastalığı geçirme olasılıklarının yüksek olduğunu gördük. Erişkinlerle kıyaslandığında çocuk böbrek hastaları, nakilliler, diyaliz hastalarının, ağır hastalık ve ölüm oranları biraz daha azdı. Çabuk hasta oluyorlar ve ölüm oranı düşüktü. Yine de bu tedbirlerin gevşetilmesini gerektirmiyor. Bu çocuklar çok sık hastanelere geliyor, 12 yaştan itibaren aşılanmasını istiyoruz” diye konuştu.

"12 yaştan itibaren bütün hastaların aşılanmasını istiyoruz"
Katılımcı Prof.Dr. Fügen Çullu Çokuğraş da çocuklarla ilgili ciddi bir aşı komplikasyonunun olmadığını dile getirerek, “Bir takım şehir efsaneleri dolaşıyor. Eğer çocuk Covid19 olursa çok daha ciddi şekilde karşımıza gelebiliyor 2 ay sonra. Aşılanmayı mutlaka arttırmak durumundayız. Maalesef aşı karşıtlarının çocukluk yaş gruplarında daha fazla olduğunu biliyoruz. Aileler çocuklarını aşı yaptırmaktan korkuyorlar, çekiniyorlar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alanya’da muhtar ofislerine toplu açılış
YEREL HABERLER Alanya’da muhtar ofislerine toplu açılış
Kumluca Kaymakamı Kolsuz, yol denetimine katıldı
YEREL HABERLER Kumluca Kaymakamı Kolsuz, yol denetimine katıldı
Başkan Esen: “Muhtarlarımız ile uyum içinde çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Esen: “Muhtarlarımız ile uyum içinde ...
Lösemi haftası nedeni ile jandarma özel çocuklarla buluştu
YEREL HABERLER Lösemi haftası nedeni ile jandarma özel çocuklarla ...
Kemer Belediyesi, Truskavets Belediyesi ile kardeş şehir oldu
YEREL HABERLER Kemer Belediyesi, Truskavets Belediyesi ile kardeş ...
Finike'de Muhtarlar Günü törenle kutlandı.
YEREL HABERLER Finike'de Muhtarlar Günü törenle kutlandı.
Korkuteli'nde muhtarlar günü kutlandı
YEREL HABERLER Korkuteli'nde muhtarlar günü kutlandı
Kumluca’da otel ve pansiyonlar denetlendi
YEREL HABERLER Kumluca’da otel ve pansiyonlar denetlendi
Anaokulu öğretmenlerine ilk yardım eğitimi
YEREL HABERLER Anaokulu öğretmenlerine ilk yardım eğitimi
Korkuteli ilçesinde 18 sera hortumda zarar gördü
YEREL HABERLER Korkuteli ilçesinde 18 sera hortumda zarar gördü
Bahçede çıkan yangın gecekonduyu kullanılamaz hale getirdi Deponun kapısını açmakta zorlanan ekipler demir makası ile kilidi kesti
YEREL HABERLER Bahçede çıkan yangın gecekonduyu kullanılamaz hale ...
Akdeniz Üniversitesi’nde Topluluk Tanıtım Günleri düzenleniyor
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi’nde Topluluk Tanıtım Günleri ...
Başkan Böcek hal esnafı ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Böcek hal esnafı ile bir araya geldi
Kaş Yeniköy grup yolunda asfalt çalışması
YEREL HABERLER Kaş Yeniköy grup yolunda asfalt çalışması
ATSO, AÜ ve KALDER’den 'Sürdürülebilir Gelecek' Webinarı
YEREL HABERLER ATSO, AÜ ve KALDER’den 'Sürdürülebilir Gelecek' ...
Korkuteli Belediyesi “Kare Kod Uygulamasına” geçti
YEREL HABERLER Korkuteli Belediyesi “Kare Kod Uygulamasına” geçti
ALKÜ’de Alanya’nın fethinin 800’üncü yılına özel sempozyum
YEREL HABERLER ALKÜ’de Alanya’nın fethinin 800’üncü yılına özel ...
Korkuteli’nde 10 Bin Pota Projesi Devam Ediyor
YEREL HABERLER Korkuteli’nde 10 Bin Pota Projesi Devam Ediyor
Yenigöl’e aile sağlığı merkezi
YEREL HABERLER Yenigöl’e aile sağlığı merkezi
Alanya’da Muhtarlar Günü kutlandı
YEREL HABERLER Alanya’da Muhtarlar Günü kutlandı
Dokuma’ya nostaljik ‘1974 Oteli’
YEREL HABERLER Dokuma’ya nostaljik ‘1974 Oteli’
CW Enerji, fuarlarda yeni iş bağlantıları kuruyor
YEREL HABERLER CW Enerji, fuarlarda yeni iş bağlantıları kuruyor
Otizmli çocuklar çiftçiliğe başladı
YEREL HABERLER Otizmli çocuklar çiftçiliğe başladı
YÖREX kapılarını 11’inci kez açıyor
YEREL HABERLER YÖREX kapılarını 11’inci kez açıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.