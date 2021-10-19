Belediyeden yangınzede öğrencilere tablet desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediyeden yangınzede öğrencilere tablet desteği

İHA

Belediyeden yangınzede öğrencilere tablet desteği

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, büyük yangın felaketi sonrasında eğitime yaptığı desteklerini sürdürüyor. Başkan Şükrü Sözen, eğitim araçları yangından zarar gören 52 öğrenciye hayırseverlerin katkısı ile temin edilen tabletlerini teslim etti. Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen tablet teslim törenine belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, yangınzede öğrenciler ve aileleri katıldı.

Tablet teslim töreninde konuşan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yangından en çok zarar görenlerin çocuklar olduğunu belirterek, onların eğitim hayatlarında hiçbir şeyi eksik etmemeye gayret ettiklerini bu kapsamda da tablet hediye etme kararı aldıklarını söyledi. Başkan Şükrü Sözen, “Allah bir daha böyle acıları bir daha kimseye göstermesin. Ama bu bizim gerçeğimiz oldu. Bir şekilde yaralarımızı sarmak gerekiyor. Tüm yangınzede hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ama yaşam da devam ediyor. Yaşam mücadelemizden kopmamamız gerekiyor. Umutlarımızı devamlı sıcak bir şekilde tutmamız gerekiyor. Kaybettiğimiz geçmişi anılarımızı yerine koymaya çalışacağız. Manavgat Belediyesi de yangının ilk anından itibaren sizlerin her zaman yanında olmaya gayret ettik. Şimdi de arkadaşlarımız ve gönüllü yapılarla köylerimizde çalışmalar yapıyoruz. Bizim için en önemlisi çocuklarımızın geleceğini düzgün kurgulamak. Çocuk ve gençlerimiz yangın anında en çok etkilenenlerden. Hepimizden fazla üzüldüler yoruldular. Onlara bisiklet, ev kıyafetleri, eğitim gereçlerini yerine koymaya gayret ettik. Online sistemde eğitime ağırlık verildiğini bildiğimiz için tablet hediye etme kararı aldık. Allah çocuklarımıza güzel bir gelecek versin. Bu tabletlerle geleceğe hazırlanacaklar. Her birinin gözlerinden öpüyor, eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.
Daha sonra tablet dağıtım törenine geçildi. Başkan Şükrü Sözen isimleri okunan öğrencilere tabletlerini tek tek kendi elleriyle teslim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

56. Türk Pediatri Kongresi'nden çocuklara aşı çağrısı 56. Türk Pediatri Kongresi Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur: "500’e yakın çocuğumuzun verilerine ulaştık, bu çocuklarımızın tümü romatizmal kronik rahatsızlığı olan çocuklardı ve 12 yaş üstünde aşılanmışlardı" "1 tek çocuğumuzda yatış gerektirebilecek durum oldu. Diğerleri hastalığı geçirmedi, ciddi bir yan etki olmadı" Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Vural: "Hastalık yaşı gittikçe aşağı çekiliyor, hastaların yüzde 50’si, 30 yaşın altında, çok büyük bir kısmı, daha küçük yaşlarda" "Annelerin gebelikte mutlaka aşılanması gerekiyor. Annenin oluşturacağı antikorlar bebeğe de geçerek onu da koruyacaktır"
YEREL HABERLER 56. Türk Pediatri Kongresi'nden çocuklara aşı ...
Alanya’da muhtar ofislerine toplu açılış
YEREL HABERLER Alanya’da muhtar ofislerine toplu açılış
Kumluca Kaymakamı Kolsuz, yol denetimine katıldı
YEREL HABERLER Kumluca Kaymakamı Kolsuz, yol denetimine katıldı
Başkan Esen: “Muhtarlarımız ile uyum içinde çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Esen: “Muhtarlarımız ile uyum içinde ...
Lösemi haftası nedeni ile jandarma özel çocuklarla buluştu
YEREL HABERLER Lösemi haftası nedeni ile jandarma özel çocuklarla ...
Kemer Belediyesi, Truskavets Belediyesi ile kardeş şehir oldu
YEREL HABERLER Kemer Belediyesi, Truskavets Belediyesi ile kardeş ...
Finike'de Muhtarlar Günü törenle kutlandı.
YEREL HABERLER Finike'de Muhtarlar Günü törenle kutlandı.
Korkuteli'nde muhtarlar günü kutlandı
YEREL HABERLER Korkuteli'nde muhtarlar günü kutlandı
Kumluca’da otel ve pansiyonlar denetlendi
YEREL HABERLER Kumluca’da otel ve pansiyonlar denetlendi
Anaokulu öğretmenlerine ilk yardım eğitimi
YEREL HABERLER Anaokulu öğretmenlerine ilk yardım eğitimi
Korkuteli ilçesinde 18 sera hortumda zarar gördü
YEREL HABERLER Korkuteli ilçesinde 18 sera hortumda zarar gördü
Bahçede çıkan yangın gecekonduyu kullanılamaz hale getirdi Deponun kapısını açmakta zorlanan ekipler demir makası ile kilidi kesti
YEREL HABERLER Bahçede çıkan yangın gecekonduyu kullanılamaz hale ...
Akdeniz Üniversitesi’nde Topluluk Tanıtım Günleri düzenleniyor
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi’nde Topluluk Tanıtım Günleri ...
Başkan Böcek hal esnafı ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Böcek hal esnafı ile bir araya geldi
Kaş Yeniköy grup yolunda asfalt çalışması
YEREL HABERLER Kaş Yeniköy grup yolunda asfalt çalışması
ATSO, AÜ ve KALDER’den 'Sürdürülebilir Gelecek' Webinarı
YEREL HABERLER ATSO, AÜ ve KALDER’den 'Sürdürülebilir Gelecek' ...
Korkuteli Belediyesi “Kare Kod Uygulamasına” geçti
YEREL HABERLER Korkuteli Belediyesi “Kare Kod Uygulamasına” geçti
ALKÜ’de Alanya’nın fethinin 800’üncü yılına özel sempozyum
YEREL HABERLER ALKÜ’de Alanya’nın fethinin 800’üncü yılına özel ...
Korkuteli’nde 10 Bin Pota Projesi Devam Ediyor
YEREL HABERLER Korkuteli’nde 10 Bin Pota Projesi Devam Ediyor
Yenigöl’e aile sağlığı merkezi
YEREL HABERLER Yenigöl’e aile sağlığı merkezi
Alanya’da Muhtarlar Günü kutlandı
YEREL HABERLER Alanya’da Muhtarlar Günü kutlandı
Dokuma’ya nostaljik ‘1974 Oteli’
YEREL HABERLER Dokuma’ya nostaljik ‘1974 Oteli’
CW Enerji, fuarlarda yeni iş bağlantıları kuruyor
YEREL HABERLER CW Enerji, fuarlarda yeni iş bağlantıları kuruyor
Otizmli çocuklar çiftçiliğe başladı
YEREL HABERLER Otizmli çocuklar çiftçiliğe başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.