Vali Yazıcı'dan motosiklet sürücülerine kask hediyesi

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, ‘Hayatıma Kastım Yok Kaskım Var’ projesi kapsamında Kepez Göksu Caddesi’nde trafik ekipleriyle birlikte denetim yaptı. Motosiklet sürücülerine kask kullanmanın önemini ve zorunluluğunu hatırlatıp kaskı olmayan motosiklet sürücülerine kask hediye etti.

Vali Ersin Yazıcı, “Hayatıma Kastım Yok Kaskım Var” projesi kapsamında Kepez Göksu Caddesi’nde gerçekleştirilen denetime katıldı. Denetimde Vali Yazıcı’ya Kepez Kaymakamı Nusret Şahin ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan eşlik etti. Denetimde motosiklet sürücülerine kask kullanımı konusunda uyarıda bulunan Vali Ersin Yazıcı, sürücüleri kendi canlarının güvenliğini korumak adına kurallara uymaları için ricada bulundu ve kaskı olan sürücülere de teşekkür edip iyi yolculuklar diledi.



“Kaskı olmayanlara kask hediye edip uyarıda bulundu”

“Hayatıma Kastım Yok Kaskım Var” projesi kapsamında gerçekleştirilen denetimin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Yazıcı, “Bugün Kepez İlçemizde trafik denetimlerine katıldık. Bazı sürücülerimizde maalesef ki kask olmadığını gördük ve bu duruma üzüldük. Antalya Emniyet Müdürlüğü’müzün temin ettiği kaskları, kaskı olmayan sürücülerimize hediye ettik. Sizin aracılığınızla bir kez daha Antalyalı hemşerilerime seslenmek istiyorum. Motosiklet, Scooter, Elektrikli Bisiklet gibi araçları kullanan vatandaşlarımız, lütfen hayatınıza kast etmeyin. Kısa mesafe, uzun mesafe fark etmez. Her ikisinde de kaza olabilir. Dolayısıyla kesinlikle kasksız olarak yola çıkmayalım. Sağlığımızdan daha önemli bir şey yok. Şehir içinde ya da şehir dışında motosikletlerimizi kullanırken mutlaka ama mutlaka kaskımızı takalım. Can güvenliğimizi koruyalım” dedi.



“Kırmızı düdük projesi devam ediyor”

“Hayatıma Kastım Yok Kaskım Var” projesine destek veren tüm kurum ve kuruluşlar ile basın mensuplarına teşekkür eden Vali Yazıcı, Basın mensuplarının “Kırmızı Düdük” projesinin devam edip etmediğine yönelik sorusunu da cevapladı. Trafik kurallarının uygulanması adına yürütülen her türlü projeyi desteklediklerini belirten Vali Yazıcı, “İçişleri Bakanlığı’mızın hazırladığı Bu Yolda Hep Birlikteyiz projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz “Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük” kampanyamızı ilimizde sürdürmeye devam edeceğiz. Emniyet ve Jandarma kuvvetlerimiz vesilesiyle bu kampanyamızı da devam ettiriyoruz. Kırmızı düdük kampanyamız önce hayat, önce insan dedirten bir kampanya. Özellikle yaya geçitlerinde önceliğin yayanın olduğunu, araç kullanırken sürücünün kurallara uyması gerektiğini hatırlatmak için hayata geçirilen bir kampanya. Bu kapsamda kırmızı düdükleri çocuklarımıza armağan ederek anneniz, babanız veya sürücü kimse hata yaptığında bu düdükle ikaz etmelerini istiyoruz. Bir yılı aşkın bir süredir bu proje uygulanıyor. Şehrimizde de sık sık bunun uygulaması yapılıyor. Gerekli denetimleri yapmaya, gerekli uyarılarda bulunmaya ve vatandaşlarımızı bilinçli olmaya davet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Motosiklet sürücülerine kasklarını takması noktasında hatırlatmalarda bulunan Yazıcı görevli trafik personeline de görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.