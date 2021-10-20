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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ay Deresi yemyeşil vadiye dönüşecek

İHA

Ay Deresi yemyeşil vadiye dönüşecek

Kepez Belediyesi, yemyeşil bir vadiye dönüştüreceği Ay Deresi’ne, 80 adet zeytin, 50 adet portakal ve limon ağacı dikti. Çim ekimine hazır hale getirilen alan, rengarenk zakkum ve begonvil çiçekleriyle de donatılacak.
Kepez’in Hüsnü Karakaş Mahallesi’nde 35 bin metrekare alanda yapımına başlanan Ay Deresi Projesi, yüzleri güldürmeye başladı. Kepez Belediyesi’nin, tapularını vererek gecekondulardan temizlediği Ay Deresi, proje ile yemyeşil bir vadiye dönüştürülüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, proje kapsamında ilk olarak iş makineleriyle alandaki taş ve molozları temizledi. Kamyonlarla taşınan hafriyat serilerek, alan çim ekimine hazır hale getirildi. Alana, 80 adet zeytin, Antalya’nın simgesi turunçgil familyasından 50 adet portakal ve limon ağacı dikildi. Sontaj ve aydınlatma çalışması tamamlanan alana, çocuk oyun grubu ile spor aletleri de yerleştirilecek. Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ay Deresine rengarenk zakkum ve begonvil çiçekleri de ekecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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