Corendon Airlines’den Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2021’e co sponsorluk desteği

64 ülkeden bin 972 sporcunun katıldığı patika koşusu yarışı Salomon Cappadocia UltraTrail 2021’e Corendon Airlines’ın ilk kez cosponsorluk desteği verdi. 38 Corendon Airlines çalışanın yer aldığı Corendon Koşu Takımı ile Argeus Travel & Events tarafından gerçekleştirilen yarışa katkı sağlayan havayolu firması, ayrıca organizasyona tanıtım ve iletişim desteği de verdi.



Corendon Airlines’ın Salomon Cappadocıa UltraTrail 2021 için yaptığı en büyük katma değerlerden biri de Kayseri Havalimanı’na yaptığı direk uçuşlardı. Corendon Airlines ekosistemi içerisinde en önemli destinasyonlardan biri olan Kayseri Havalimanı, böylece yabancı sporcuların Kapadokya’ya kolaylıkla ulaşmasını sağlayan bir lokasyon oldu.



“Corendon Airlines, bir istasyonda sporculara ev sahipliği yaptı”

Sporculara peribacalarının çevresinde, bir parkurda koşma fırsatı sunan yarışta bir istasyonu da sahiplenen Corendon Airlines, parkurdaki ihtiyaçlarını karşılamak ve soluklanmak isteyen ve bu istasyonu ziyaret eden sporculara ev sahipliği yapmış da oldu. Festival Alanı’ndaki standında hafta sonu boyunca bölge halkından pek çok kişiyi ve yüzlerce sporcuyu ağırlayan Corendon Airlines, ayrıca bu organizasyon için özel bir balon da hazırlayarak, hem balonun yarışçılara eşlik etmesini hem de balona binen kişilerin yarışı gökyüzünden takip etmesini sağladı.

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