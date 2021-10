Kitap Fuarı’nda kitapsever ve yazar buluşmaları sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 11’inci Antalya Kitap Fuarı’na kitapseverlerin yoğun ilgisi sürüyor. Ünlü yazarların ve 242 yayın evinin katıldığı fuarda kitapseverler ve yazarlar her gün bir araya geliyor.

Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi’nde söyleşi ve imza günleriyle okuyucu ve yazarları bir araya getiren fuar, çocuk, genç, yaşlı tüm okurların buluşma noktası oldu. Her gün ziyaretçi akınına uğrayan 11’inci Antalya Kitap Fuarı’nda okurlar sevdikleri yazarlarla buluşup tanışma fırsatı yakalıyor. Kitap Fuarı’nın 5’inci gününde düzenlenen söyleşi ve imza günlerine değerli yazarlar Mustafa Karataş, Nasuh Mahruki, Hidayet Karakuş, Burcu Bahar, Mehmet Kemal Erdoğan, Haluk Öztekin, Fikret Eroğlu, Erkan İşeri, Betül Tarıman konuk oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de fuarda kitabını imzalayarak, kitapseverlerle bir araya geldi.



“Bilgi ve eğitime yatırım mutluluk getirir”

Prof. Dr. Mustafa Karataş, ‘Mutlu bir yuva ve aile içi iletişim’ başlıklı söyleşide “Fuara ilgi her yıl artarak devam ettiğini görmekten mutluluk duyuyorum. Kitapsız olmaz, bilgisiz olmaz. İnsanlar ülkeler kılıçla fetih edilir ama kalemsiz yönetilmezler. Bugün dünyayı yönetenler kitapla bilgiyle yönetiyorlar. Kaleme eğitime okumaya vurgu yapan bir dinin mensuplarınız. Mutluluk huzur arıyorsak eğitimden geçiyor. 7’den 70’e insanları gördüm bu fuarda. Bu çok güzel bir manzara” diye konuştu.



“Mahruki dağcılık serüvenini anlattı”

AKUT’un kurucusu ve Everest Dağı'na tırmanan ilk Türk dağcı Nasuh Mahruki de Antalya Kitap Fuarı’na konuk oldu. Mahruki, dağcılık, gezginlik ve edebiyat serüvenini söyleşide okurlarıyla paylaştı. Kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide Mahruki, dağcılığa olan merakının üniversitede başladığını ifade ederek, “Çocukluğumdan beri doğaya bir hayranlığım düşkünlüğüm vardı. Üniversitede doğada spor yapma fikriyle tanıştım. Dağcılığın fiziksel ve ruhsal bir mücadeleye dönük tarafı beni çok cezbetti. Dağcılık, tırmanış, dalış, yamaç paraşütü, mağaracılık gibi doğa sporları, kendimi en iyi ifade edebildiğim alanlar. 1995’te Everest’e tırmandığımda zirvede 20 dakika bir tek ben vardım ve zirvede yapayalnızdım, olağanüstü bir deneyimdi. Seyahatlerimde çok farklı kültürleri tanıyor, farklı yaşamları keşfediyorsunuz. Ben de katıldığım söyleşiler ve yazdığım kitaplarla deneyimlerimi paylaşmaya çalışıyorum" dedi. Mahruki, söyleşinin ardından imza töreni gerçekleştirerek okurlarıyla sohbet etti.



“Ziyaretçilere tohum kalem”

“Gelecek Bilgiyle Yeşerecek” ana temasıyla gerçekleştirilen 11. Antalya Kitap Fuarı’nda fuarı ziyaret eden öğrencilere ve ziyaretçilere Antalya Büyükşehir Belediyesi standında tohum kalem hediye ediliyor. Dağıtılan kalemlerin uç kısmında yer alan tohumlar ile doğaya bir ağaç kazandırma fırsatı olacak.

