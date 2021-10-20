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Büyükşehir Belediyesinden çiftçiye hibe buğday tohumu desteği Hibe buğday tohumu desteği için son gün 28 Ekim

İHA

Büyükşehir Belediyesinden çiftçiye hibe buğday tohumu desteği Hibe buğday tohumu desteği için son gün 28 Ekim

Antalya Büyükşehir Belediyesi, terk edilmiş tarım arazilerini üretime kazandırmak için geçen yıl başlattığı çiftçiye ata tohumu hibe desteğine bu yıl da devam edecek. “Tohum bizden üretim sizden” sloganıyla başlatılan hibe desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar 28 Ekim tarihine kadar ilçe hizmet birimlerine başvuruda bulunabilecek.
Özellikle kuraklık ve susuzluğa dayanıklı ve yüksek verimiyle çiftçiyi memnun eden ata tohumu hibe desteği bu yıl da genişletilerek devam edecek. Karakılçık buğday tohumu desteğine 5 dönüm ve üzeri arazisi olan vatandaşlar, ekmeklik buğday tohumu desteğine 10 dönüm ve üzeri arazi sahipleri başvurabilecek. Destekten faydalanmak isteyen vatandaşlar 28 Ekim’e kadar ilçelerinde bulunan İlçe Hizmet Birimlerine başvurarak, gerekli incelemelerin ardından hibe desteğinden faydalanabilecek.

“Destek genişledi”
Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel vatandaşların terk ettikleri arazileri tekrardan tarıma kazandırmak için Başkan Muhittin Böcek’in talimatlarıyla proje geliştirmeye devam ettiklerini söyledi. Özel, “Başkanımızın yerelden kalkınma ilkesine dayalı olarak geliştirdiğimiz projelerden bir tanesi de tohum hibemizdi. Geçtiğimiz sene 3 ilçemizde buğday tohum hibesi başlattık. Özellikle ata tohumlarının yaygınlaştırılması ve terk edilmiş tarım alanları topraklarının tekrar tarıma kazandırılmasını amaçladık. Çiftçimizden gelen olumlu dönüşlerle bu yıl bu desteği genişletmeye karar verdik” dedi.

“Başvurular 28 Ekim’de son”
Hibe desteğinin nasıl gerçekleşeceği konusunu da aktaran Özel, “Karakılçık buğday tohumu için 5 dönüm ve üzeri arazisi olanlardan başvuru kabul edeceğiz. Yine ekmeklik buğday için de 10 dönüm ve üzeri arazisi olan vatandaşlarımız başvurabilecek. Çiftçilerimize ilçe hizmetleri birimlerimizdeki görevli arkadaşlarımıza başvuru yapmaları için çağrıda bulunuyoruz. 28 Ekim’e kadar başvurdukları takdirde kendilerine inceleme yapılarak gerekli hibeler, desteklemeler yapılacak. Üretime destek veren herkesi şimdiden bekliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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