Engelsiz Kafe’de nefes terapisi

Engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları yürüten Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe, Beyaz Baston ve Güvenlik Günü’nde, falez sahil bandında çam ağaçlarıyla kaplı bahçesinde nefes terapisi yaptı.

Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı’nın, falez sahil bandında çam ağaçlarıyla kaplı yaklaşık 8 dönümlük bir alanda bulunan ve engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları yürüten Engelsiz Kafe’sinde etkinlikler devam ediyor.

Temmuz ayında açılan Özel Gereksinimli Bireyler Sosyal Destek ve Yaşam Merkezi’nde farklı engel gruplarına yönelik halk oyunları, ritim, , drama gibi programlar uygulayan merkez, Beyaz Baston ve Güvenlik Günü dolayısıyla nefes terapisi yaptı. Engelsiz Kafe’nin bahçesinde gerçekleşen etkinlikte, nefes terapisti Seda Eskioğlu eşliğinde engelli bireyler nefes çalışmasına katıldı. Ekşioğlu, yıllar içerisinde öğrenilen duygular sebebiyle diyafram kasının sınırlı kullanılmaya başlandığını belirterek, “Ancak nefes çalışmalarıyla diyafram kasımızı esnettiğimizde oksijen seviyemiz de artıyor” dedi. Böylece iyi uyumaya, vücuttan toksinleri atmaya başlandığını belirten Ekşioğlu, ayrıca beden farkındalığı, hayal kurma ve gerçekleştirme motivasyonlarının da arttığını dile getirdi.

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