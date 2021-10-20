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Antalya’da ‘köpeğin bana değdi’ kavgası: 1 ölü, 1 ağır yaralı Restoranda yemek yiyen iki grup arasında çıkan kavgada köpeğin sahibi ağır yaralandı, arkadaşı ise hayatını kaybetti

İHA

Antalya’da ‘köpeğin bana değdi’ kavgası: 1 ölü, 1 ağır yaralı Restoranda yemek yiyen iki grup arasında çıkan kavgada köpeğin sahibi ağır yaralandı, arkadaşı ise hayatını kaybetti

Antalya’da restoranda iki grup arasında köpek yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, arkadaşı da ağır yaralandı. Oğlunun cenazesini teslim almaya gelen baba gözyaşı döktü.
Olay, iki gün önce akşam saatlerinde Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Yüksel (34) ve arkadaşı Metehan Gözükara (28) restoranda birlikte yemek yerken Metehan Gözükara'nın köpeği orada bulunan gruptan birine dokundu. Abdestinin bozulduğunu iddia eden şahıs ile Metehan Gözükara arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada tabancasını çeken 3 kişilik gruptan bir şahıs Mehmet Yüksel'i göğsünden vururken, Metehan Gözükara'yı da vurarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen yaralılardan Yüksel, yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Mehmet Yüksel’in babası Tacettin Yüksel ve yakınları, bugün sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na oğlunun cenazesini almaya geldi. Uzun süre gözyaşı döken babayı yakınları teselli etti. Mehmet Yüksel'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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