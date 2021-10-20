

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bir telekomünikasyon şirketine ait iletişim kablolarını çalan M.A. ve M.Ç., yakalanıp tutuklandı. Şüphelilerin, çaldıkları kabloları VIP minibüsle taşıdıkları belirlendi.

Kepez ve Aksu ilçelerinde bir telekomünikasyon şirketine ait 250 bin lira değerindeki iletişim kablolarının çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. 100'e yakın kameradan görüntü izleyen ekipleri, şüphelilerin M.A. ve M.Ç. olduğu belirlendi. Operasyon düzenleyen ekipler, iki şüpheliyi saklandıkları yerde yakalayıp gözaltına aldı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı. M.A. ve M.Ç.'nin, çaldıkları kabloları ise VIP minibüsle taşıdıkları belirlendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-10-20 13:58:04



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