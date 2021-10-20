Kafasına taşla vurup, aracını gasp ettiler Yakalan 3 şüpheliden ikisi tutuklanırken, firari şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor

Antalya’nın Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesinde M.K. isimli şahsın başına taş ile vurarak yaralayan ve aracını zorla alan 1’si kadın 3 şüpheliden 2’si JASAT ve Sarılar Jandarma Karakolu ekiplerince yakalandı. 3 şüpheliden biri serbest kalırken 2’si tutuklandı. Firari olan bir şüphelinin ise arama çalışmaları devam ediyor.



Edinilen bilgiye göre, Sarılar Mahallesinde 1’i kadın 3 kişi M.K.’nın başına taşla vurduktan sonra 07 ARY 052 plakalı otomobilini alarak kayıplara karıştı. M.K.’nin Sarılar Jandarma Karakoluna gelerek ihbarda bulunması üzerine Manavgat İlçe Jandarma Karakoluna bağlı Jandarmanın dedektifleri JASAT ve Sarılar Jandarma Karakolu ekipler şüphelilerin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Olayı gerçekleştirenlerin S.M. ve S.A. isimli 2 erkek ile İ.Y. isimli bir kadın olduğu, M.K.’yı başına taş vurmak suretiyle yaralayanın da İ.Y. olduğu belirlendi. 07 ARY 052 plakalı aracı fiziki takibe alan JASAT ve Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri aracı Sarılar Mahallesinde durdururken, aracı kullanan K.E. isimli kadın gözaltına alınırken olayı gerçekleştiren S.A. ile İ.Y. Manavgat’ta kaldıkları evde ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.E. S.A. ve İ.Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.A. ile İ.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken K.E. serbest bırakıldı. Firari şüpheli S.M.’nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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