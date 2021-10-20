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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muhtarlar, futbol turnuvası düzenleniyor

İHA

Muhtarlar, futbol turnuvası düzenleniyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Muhtarlar Günü vesilesiyle ilçe muhtar derneklerinin temsilcileri ile bir araya geldi. Ziyarette Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Muhtarlar Futbol Turnuvası’nın fikstür çekimi yapıldı. Muhtarları her zaman en yakın çalışma arkadaşları olarak gördüğünü söyleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutladı. Başkan Böcek, Batı Akdeniz Muhtarlar Federasyon Başkanı Nazif Alp, Türkiye Muhtarlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mustafa Yılmaz ve İlçe Muhtar Dernek Başkanlarını Büyükşehir Belediyesi’nde ağırladı. Başkan Böcek, “Hizmet koşumuzdaki yol arkadaşlarımız olan tüm muhtarların gününü kutluyorum” dedi.

“Her mahalleye eşit hizmet”
Planlı, kurallı, kimlikli bir Antalya için muhtarlarla sık sık bir araya geldiğini söyleyen Başkan Böcek, Antalya’ya yapılan hizmetleri anlattı. Kimseyi ötekileştirmeden, köykent ayrımı yapmaksızın Antalya’nın 913 mahallesine eşit hizmet götürme anlayışlı içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Böcek, “Biz hep beraberiz. Biz birlikte yaparız. Bundan sonra da mahallelerimiz için ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazırım” dedi.

“Muhtarlar turnuvası”
Başkan Muhittin Böcek, ziyaret sonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek Muhtarlar Futbol Turnuvası’nın fikstür çekimini de gerçekleştirdi. Kura sonrası eşleştirmeler şöyle oldu: KorkuteliFinike, AksekiAlanya, GazipaşaDöşemealtı, KepezAntalya Büyükşehir bürokratları, MuratpaşaKemer, KonyaaltıManavgat, ElmalıSerik, Kumlucaİbradı. 614 Kasım tarihleri arasında Lara ASAT Su Arıtma Tesisleri Futbol Sahası’nda yapılacak turnuvada 16 takım yer alacak. Her ilçeden bir takım oluşturan muhtarlar, tek maç eleme usulüne göre mücadele edecek.

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