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Firariyken avukata vekalet verince eşi ve çocuklarını ölüm korkusu sardı

DHA

Firariyken avukata vekalet verince eşi ve çocuklarını ölüm korkusu sardı


Süleyman EKİN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, kızı M.B.'ye (15) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan İ.B., rahatsızlanınca götürüldüğü hastaneden firar etti. İ.B., daha sonra notere avukatı için vekalet verince anne ve 3 çocuğunu ölüm korkusu sardı. Ailenin avukatı Yasin Sarı, "Bu kişinin 'İleride kadın ve çocukları öldürdüğüm zaman avukatım olsun, beni savunsun' şeklinde düşünceleri mi var?" dedi. 
Serik ilçesinde M.B. adlı kız çocuğu, 2 Temmuz'da intihar girişiminde bulunmasının ardından ilçe devlet hastanesine götürülerek tedaviye alındı. Fatma T., hastanede, kızının defalarca babasının cinsel istismarına uğradığını öğrendi. Fatma T., Ekim 2020'de boşandığı İ.B. hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Velayeti mahkeme kararıyla annesine verilen M.B. de pedagog eşliğinde verdiği ifadede, 2020 yılının Aralık ayında İ.B. ile Kumluca'ya gittiklerini ve babasının ilk defa burada kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Fatma T. ise eski kocasının istismarının ilerleyen günlerde de devam ettiğini ve kızını yaşananları kimseye söylememesi için tehdit ettiğini aktardı.
HASTANEDEN FİRAR ETTİ
Hakkında yakalama kararı çıkarılan İ.B., polis tarafından gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen İ.B., gözaltında rahatsızlandığını söyleyince tedavi için götürüldüğü hastaneden kaçtı. Polis, yaklaşık 3 ay önce kaçan İ.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
'ÇOCUĞUM HER GECE KABUSLARLA UYANIYOR'
Çocukları ve avukatı ile geldiği Antalya Adliyesi'nde DHA muhabirine konuşan Fatma T., hala olayın şokunu atlatamadıklarını, eski eşinin kendisini ve çocuklarını ölümle tehdit ettiğini söyledi. Fatma T., "Ailesi vasıtasıyla bizi öldürdükten sonra kendi kafasına da sıkacağını söylüyor. Korku içinde yaşıyoruz. Maddi ve manevi yıkılmış durumdayız. Bu şahsın bir an önce yakalanmasını ve normal hayatımıza dönmek istiyoruz. Kaymakama gittik. 'Bu olay bitene kadar bize yardım edin' dedik ama kaymakam da 'Çalışın, evden çıkın, size bir şey yapamaz' diyor ama korkudan evden çıkamıyoruz. Çocuğum, her gece kabuslarla uyanıyor, bağırıyor, ağlıyor. Ben de aynı durumdayım. Halimiz çok kötü. Bu adamı yakalayın. Normal hayatımıza geri dönmek istiyoruz" dedi.
'NOTER HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK'
Fatma T.'nin avukatı Yasin Sarı, yaklaşık 3 aydır İ.B.'nin kaçak olduğunu hatırlatarak, "Müvekkilim ve çocukları aynı evde hapis hayatı yaşıyor. Emniyet elinden geleni yaptığını söylüyor fakat kaçak olan şahıs noter üzerinden meslektaşlarımdan birine vekalet vermiş. Hem de şüphelinin ayağına giderek. Bu işler nasıl yapılıyor; biz de anlamış değiliz. Aranıyor, yakalanmaya çalışılıyor. Peki, nasıl oluyor da noterlik müessesesi bu şahısla ilgili şikayetçi olmayıp da ayağına gidip vekaletname düzenleyebiliyor? Suçuna nasıl ortak oluyor; bunu hala çözemedik. Noter hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu şahsın bir an önce yakalanarak müvekkilimin mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.
'ÖLDÜRMEDEN TESLİM OLMAYACAK, DİYORLAR'
Aranan İ.B.'nin avukat tutmasının düşündürücü olduğunu kaydeden Sarı, "Bu kişinin 'İleride kadın ve çocukları öldürdüğüm zaman bir avukatım olsun, beni savunsun' şeklinde düşünceleri mi var? Bunlar aklımıza geliyor. Ayrıca bu kişinin tanıdıkları ile yaptığı görüşmelere itibar edecek olursak 'Öldürmeden teslim olmayacak' diyorlar. İlgili şahsa sesleniyorum. Suçsuz olduğunu düşünüyor ise bir an önce teslim olsun. Müvekkilim hakkında yarın öbür gün televizyonlarda 'Öz kızına bu fiilde bulunan şahıs karısını da 3 çocuğunu da öldürdü. Polisler yakaladı' şeklinde bir haberle karşılaşmak istemiyorum" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2021-10-21 10:14:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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