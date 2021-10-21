Sanayici gübrede ihracat yasağına tepki gösterdi OSB Başkanı Bahar: “Nedenini anlamak mümkün değil. Ne yapsın benim sanayicim, batsın mı?”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sanayici gübrede ihracat yasağına tepki gösterdi OSB Başkanı Bahar: “Nedenini anlamak mümkün değil. Ne yapsın benim sanayicim, batsın mı?”

İHA

Sanayici gübrede ihracat yasağına tepki gösterdi OSB Başkanı Bahar: “Nedenini anlamak mümkün değil. Ne yapsın benim sanayicim, batsın mı?”

Gübre üreticileri, Ticaret Bakanlığı tarafından getirilen ihracat yasağına tepki gösterdi. Sanayiciler ihracat yasağının birçok firmayı iflasa sürükleyeceğini savunarak, kararın iptalini talep etti.
Bir süre önce ihracatı kayda bağlı mallar listesine alınan gübre ve gübre hammaddeleri için bu kez doğrudan ihracat yasağı getirildi. İhracatçı birliklerine ve gümrüklere gönderilen yazıyla söz konusu ürünlerin ihracat işleminin kayda alınmayacağı bildirildi. Ticaret Bakanlığı’nın gübre ihracatını yasaklaması, sektörde infiale neden oldu. Gübre üreticileri alınan kararın birçok firmayı iflasın eşiğine getireceğini belirtti. Gübre üretiminde Türkiye’nin öncü firmalarının yer aldığı Antalya Organize Sanayi Bölgesi sanayicileri, sahaya sorulmadan, sektör temsilcileri ile istişare edilmeden masa başında alınan bu kararın, hem ülke ekonomisinde, hem ihracatta hem de istihdamda çok büyük kayıplar yaşanmasına neden olacağını aktardı. Konu ile ilgili konuşan OSB Başkanı Ali Bahar ise, "Yıllarca çalışılıp yurt dışında yeni pazarlar oluşturuldu. Devlet diyor ki ‘ihracat yapın, döviz kazandırıcı hizmetleri artırın’ benim sanayicim de bunu gerçekleştirmek için makinalar alıyor, istihdam sağlıyor, borçlanıyor, yeni yatırımlar yapıyor, tam ihracata başlıyor ve siz bunu yasaklıyorsunuz. Ne yapsın benim sanayicim, batsın mı?" dedi.

“Sektör çöker”
Yasak kararını değerlendiren Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar, konunun önemini ‘Burada bir sektörün çöküşünden bahsediyoruz’ sözleri ile özetledi. Söz konusu yasak kararının fiyatları düşürmeyeceğini tam aksine bir artışa neden olacağına dikkat çeken Başkan Bahar, “Sektörün ihtiyacı olan toplam hammaddenin yüzde 95’i yurt dışından temin edilmektedir. Dolayısıyla ithalat yapmaya mecburuz. Bu ithalatını yaptığımız hammaddelerin fiyatları tüm dünya piyasalarında enerji, lojistik ve temel girdi fiyatlarına bağlı olarak yüzde 300 ile yüzde 500 arasında artmıştır. Ayrıca son zamanlarda döviz kurunda yaşanan yükselişler de gübre fiyatlarının artmasında önemli bir etken olmuştur. Yurtiçindeki gübre fiyatlarının artışının temel sebepleri bunlardır” dedi.

“Liderliği altın tepside sunuyoruz”
İthal edilen ürünlerin ülkede işlenerek ihraç ediliyor olmasının, cari açığı kapatan önemli bir faktöre dönüştürüldüğünü anlatan Bahar, “Sektör yıllarca emek vererek hammaddesini tedarik ettiği Çin gibi çok zor bir pazara dahi ihracat yapar hale gelmişken, bu kazanımları yok etmek değil kendi ayağımıza, kafamıza kurşun sıkmakla eş değerdir. İspanya dünyada pazar lideri konumdayken, Türk gübre üreticileri son zamanda yaptığı çalışmalar ile Avrupa’daki firmalara rakip olmuşlardır. Yasak kararı ile liderliği yabancı firmalara altın tepsi içinde sunuyoruz. Bunun nedenini anlamak mümkün değildir” şeklinde konuştu.

“Sanayici batsın mı?”
Sektörün uzun uğraşlar sonucunda ihracat alanında büyük başarılara imza attığını aktaran Bahar, “Yıllarca çalışılıp yurt dışında yeni pazarlar oluşturuldu. Devlet diyor ki ‘ihracat yapın, döviz kazandırıcı hizmetleri artırın’ benim sanayicim de bunu gerçekleştirmek için makinalar alıyor, istihdam sağlıyor, borçlanıyor, yeni yatırımlar yapıyor, tam ihracata başlıyor ve siz bunu yasaklıyorsunuz. Ne yapsın benim sanayicim, batsın mı? Böyle şey mi olur” diye sordu.

“Sanayici tazminat ödemek zorunda kalacak”
Şu an ihracat yapılan ülkelerde dikim zamanı olduğuna vurgu yapan Bahar, “Sanayicinin taahhüdü var, sanayici ön ödeme almış, sözleşme imzalamış, bunu sabahtan akşama iptal ederseniz benim sanayicim tazminat ödemek zorunda kalacak. Bu ülke ekonomisine zarardır, dolayısıyla hepimizin cebinden çıkacaktır. Sektörün kullandığı birçok emtia borsada işlem görmektedir. Bakır sülfat, çinko, mangan ve demir gibi emtiaların borsada fiyatı artıyorsa, diğer bir yandan da enerji ve lojistikte maliyetler artıyorsa, yurt dışından getirilen bu ürünler, nasıl daha ucuza temin edilebilir? Hiç kimse fiyatı sürekli artan bir ürünü daha ucuza satmaz. Bu ticaretin kanununa aykırıdır” ifadelerini kullandı.

“Tarımda sürdürülebilirlik”
İhracatın ülke tarımında sürdürülebilirliği sağladığını söyleyen Bahar, “Sanayici ihracattan sağladığı kaynak ile yurtiçinde çiftçimize vadeli verdiği ürünü sübvanse ediyor, yani tarımın sürdürülebilirliğini sağlıyor. İhracat olmazsa elindeki finansman gücünü kaybedecek, maliyet yükü artacak, bunu da çiftçiye yansıtmak zorunda kalacaktır. Ülkece, fiyat düşürmeye çalışırken tam aksine fiyatların artmasına neden olacak bir yanlışın eşiğindeyiz. Bu yasak uygulanırsa fiyatların artması kaçınılmazdır. Bu gerçekleşirse kapanan işletmeler olacak istihdamda zarar görecektir. Bu riski nasıl göze alıyorsunuz?” şeklinde konuştu.

“Gümrük vergisi sıfırlansın”
Konu hakkında çözüm önerilerini sıralayan Başkan Bahar, “Eğer bir yasak konulacaksa bu yasak katma değer sağlanmış ürünlere konmamalıdır. GTİP numaraları detaylandırılmalı, hammaddeler buradan ayrıştırılmalı, gerekirse devletimiz ithal edilen hammaddelerin gümrük vergilerini belirli bir süreliğine sıfırlamalı, gelecekse sadece hammaddelerin ihracatına yasak getirilmelidir. Ancak hammaddeler katma değerli özel bir ürüne dönüştürülmüşse buna yasak getirilmesi büyük bir yanlış içermektedir. Çiftçinin yoğun olarak kullandığı taban gübrelerinin sübvanse edilmesi de bir başka çözüm odaklı hamle olacaktır. Ayrıca gübre üreten büyük tesislerin hammaddelerine sübvansiyon uygulanarak fiyat artışı önlenebilir. Bu kadar çeşitli GTİP numarası ile ihracat engeli dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Yabancı ülkeler hammaddeler üzerinden engellemeler ile kendilerine bir koruma kalkanı oluşturmaktadır. Rakip ülkelerin bir araya gelip bize yapamayacağı kötülüğü şu an biz kendi elimiz ile ülkemizin başına musallat ediyoruz” dedi.

Hisarcıklıoğlu ile görüştüler
Yasak kararının neden olacağı sorunları ve çözüm önerilerini bir rapor halinde, bir dizi programa katılmak için Antalya’ya gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na sunan Başkan Ali Bahar’a, Antalya OSB’de gübre üretimi yapan sanayiciler ile sektör temsilcileri de eşlik etti. Gübre Üreticileri İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Başkanı Metin Güneş, Antalya OSB’de gübre üretimi yapan firmaların yönetim kurulu başkanları Osman Bahçe, Barış Büyükyörük, Hakan Pakalın, Harun Öztürk ve Sami Dilek, Başkan Ali Bahar ile birlikte alınan kararın firmalarda, sektörde, ekonomide ve Türk tarımında neden olacağı tahribat ile ilgili Hisarcıklıoğlu’na kapsamlı bilgiler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

3. Etap Raylı Sistem yolcu taşımaya başlıyor Yeni raylı sistem hattı bir hafta ücretsiz olacak
YEREL HABERLER 3. Etap Raylı Sistem yolcu taşımaya başlıyor Yeni ...
Burdur'da ilk defa bozayı görüntülendi
YEREL HABERLER Burdur'da ilk defa bozayı görüntülendi
30 yıllık eşinin kalp ameliyatı, hayatının dönüm noktası oldu
YEREL HABERLER 30 yıllık eşinin kalp ameliyatı, hayatının dönüm ...
Uygulama noktasından yarım kilo eroinle kaçan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Uygulama noktasından yarım kilo eroinle kaçan şüpheli ...
Kepez, kadın kooperatifleri standı ile YÖREX’te
YEREL HABERLER Kepez, kadın kooperatifleri standı ile YÖREX’te
Zeytin ağacı yüzünden kardeşini öldüren ağabey, 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Mahkeme heyetinin kararına katılmayan mahkeme başkanı, sanığın tahliyesini istedi Mahkeme Başkanı: “Kasten öldürme eylemini, meşru savunmada sınırın mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmek suretiyle aşıldığı, bu nedenle sanığa ceza verilmesine yer olmadığını ve tahliyesine karar verilmesi kanaatindeyim”
YEREL HABERLER Zeytin ağacı yüzünden kardeşini öldüren ağabey, 17 ...
Kardeşini öldüren sanığa 'haksız tahrik' indirimiyle 17 yıl 6 ay hapis
YEREL HABERLER Kardeşini öldüren sanığa 'haksız tahrik' indirimiyle ...
Alanya’da çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Alanya’da çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı yakalandı
ATB Başkanı Çandır: “Tarımsal girdide son 7 yılın Ağustos ayına göre aylıkta en yüksek üçüncü ve yıllıkta ise en yüksek yükseliş” Tarımsal girdi fiyatları yükselişte
YEREL HABERLER ATB Başkanı Çandır: “Tarımsal girdide son 7 yılın ...
Camiden çamaşır makinesi çalan hırsızlar yakalandı
YEREL HABERLER Camiden çamaşır makinesi çalan hırsızlar yakalandı
Firariyken avukata vekalet verince eşi ve çocuklarını ölüm korkusu sardı
YEREL HABERLER Firariyken avukata vekalet verince eşi ve çocuklarını ...
Dedelerinden öğrendikleri yöntemle süpürgecilik mesleğini yaşatmaya çalışıyorlar Sayıları 900'lerden 70'e kadar düştü Kadınlara değerli halıları süpürge ile süpürün önerisi Sakarya Ticaret Borsası Meclis Üyesi Nuri Köseoğlu: "Kadınlar halılarını süpürge ile süpürürlerse halının ömrü uzar, elektrikli süpürge halının tüylerini yolduğu için yıpratır" "Genelde 50 yaş üstünden rağbet görüyoruz, evinin bir köşesine asıp dekor olarak ta kullananlar da var"
YEREL HABERLER Dedelerinden öğrendikleri yöntemle süpürgecilik ...
Şiron, Obesity Aesthetic Turizm açıldı Yurt dışından gelen hastalara VIP hizmet Hastalar havalimanında karşılanıp tüm tedavi sürecine refakat ediliyor
YEREL HABERLER Şiron, Obesity Aesthetic Turizm açıldı Yurt dışından ...
Manavgat’ta kaçak sigara operasyonu
YEREL HABERLER Manavgat’ta kaçak sigara operasyonu
650 bin TL’lik dev vurguna jandarma engeli Naklini yapma vaadiyle aldığı 650 bin TL’lik malzemelerle ortadan kayboldu Antalya’dan Van’a götüreceği malzemelerle Çorum’da yakalandı
YEREL HABERLER 650 bin TL’lik dev vurguna jandarma engeli Naklini ...
Prof. Dr. Şevketoğlu: "Covid-19, çocuk yoğun bakımlardaki ölümü iki katına çıkardı" SBÜ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Birim Sorumlusu Prof. Dr. Esra Şevketoğlu: "Mart 2020 ile Nisan 2021 arasındaki dönemi kapsayan sürede 44 çocuk yoğun bakım merkezine her sebepten toplam 21 bin hasta yattığını gözlemledik" "Covid 19 tanısıyla yatan hasta çocuk sayısı 335’ti, yoğun bakımlara yatan hastalardaki ölüm oranına bakıldığında 335 çocuktan, 44’ünü kaybettik bu dönem arasında" "Bu da yüzde 13 gibi bir rakama tekabül ediyor" "21 bin hasta çocuktan, bin 500 hastayı çeşitli sebepler yüzünden kaybettiğimizi tespit ettik" "Genel yoğun bakımlardaki ölüm hızı yüzde 7.6 iken, Covid-19 nedeniyle yatan hastalardaki ölüm hızını yüzde 13 bulduğumuz zaman, bu ölümün genel ölüm hızından yaklaşık iki kat daha yüksek olduğunu gördük" "Aşılanmayla birlikte erişkinlerdeki hastalık görülme sıklığının azaldığını ama çocuk hastalarda sıklığın arttığını görüyoruz"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Şevketoğlu: "Covid-19, çocuk yoğun ...
Camiden çamaşır makinesi çalan şüpheliler kamerada
YEREL HABERLER Camiden çamaşır makinesi çalan şüpheliler kamerada
Hisarcıklıoğlu: Arabuluculuk merkezine 2.5 milyon dosya geldi, yüzde 70'i çözüldü
YEREL HABERLER Hisarcıklıoğlu: Arabuluculuk merkezine 2.5 milyon ...
Başkan Böcek:“Üreticinin ve alın terinin yanında olmaya devam edeceğiz” Büyükşehir YÖREX’te
YEREL HABERLER Başkan Böcek:“Üreticinin ve alın terinin yanında ...
FTA Antalyaspor YÖREX’te yerini aldı
YEREL HABERLER FTA Antalyaspor YÖREX’te yerini aldı
Kemer’de Kafkas rüzgarı
YEREL HABERLER Kemer’de Kafkas rüzgarı
Liseliler çevrelerini temizliyor, sularını içiyorlar Beş boş pet şişeye karşılık bir şişe su hediyesi aldılar
YEREL HABERLER Liseliler çevrelerini temizliyor, sularını ...
Yangınzede vatandaşlara kuzine soba desteği
YEREL HABERLER Yangınzede vatandaşlara kuzine soba desteği
Serik Belediyespor, Ankaraspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Serik Belediyespor, Ankaraspor maçı hazırlıklarını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.