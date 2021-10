Nuri Şahin: Kariyerimde en önemli hoca Jürgen Klopp

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYASPOR'un futbol sorumlusu Nuri Şahin, kariyerinde en önemli hocanın Jürgen Klopp olduğunu söyledi. Şahin, "Benim için en değerlisi ve bana en yakın olan Klopp benim için her zaman bir bench mark (marka teknik adam). Örnek aldığım sadece hoca değil, hayatımda örnek aldığım bir isim olduğu için yeri bende ayrıdır" dedi.Antalyaspor'un futbol sorumlusu Nuri Şahin, basın mensuplarıyla Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bir araya geldi. Şahin, basın mensuplarıyla tek tokalaşarak selamlaşırken, açıklamalarının ardından kahvaltıda sohbet etti. Şahin, Antalyaspor'da kısa ve uzun vadede yapacakları ile Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp'un hayatındaki yerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

'ANTALYASPOR'U VE ŞEHRİN İSMİNİ FARKLI YERLERDE DUYURMAK HAYALİMİZ'

Kısa ve uzun vadede takımı iyi yerlere getirmeyi hedeflediğini belirten Nuri Şahin, "Kısa vadede hedefimiz tabi ki takımı iyi duruma getirmek ve maçlar kazanmak. Oyuncularımızı, takım arkadaşlarımızı, kardeşlerimi, abilerimi daha iyi bir duruma getirmek, onlarla beraber Türk futboluna, Antalyaspor'a nasıl katkı sağlayabiliriz. Alt yapımıza çok büyük önem vereceğiz. Uzun vadede proje diyorsanız alt yapımızda çok yetenekli oyuncularımız var. Onlarla beraber olup, onları Türk futboluna kazandırmak. Antalyaspor'u çok iyi yerlere getirmek, Antalya şehrinin ismini çok farklı yerlerde duyurmak hepimizin hayali" dedi.

'BANA EN YAKIN JÜRGEN KLOPP'

Çok değerli teknik direktörlerle çalıştığını belirten Nuri Şahin, Borussia Dortmund'da beraber çalıştığı ve şu an Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp'un yerinin kendisinde ayrı olduğunu söyledi. Şahin, şöyle konuştu:

"Ben kendimi o konuda çok şanslı hissediyorum. Dünyanın en iyi hocalarıyla çalıştım. Sadece bu hocadan bunu kaptım, bu hocadan şunu kaptım dersem yanlış olur. Bazı hocalardan benim oyun anlayışıma doğru olmayan şeyleri gördüm. Onları nasıl yapmamam gerektiğini gördüm. Sayacağım şeylerin listesi çok çok uzun olduğu için, hepsinin ismini burada telaffuz etmeye gerek yok ama benim için en değerlisi ve bana en yakın olan Klopp, benim için her zaman bir bench mark. Örnek aldığım sadece hoca değil, hayatımda örnek aldığım bir isim olduğu için yeri bende ayrıdır. Chelsea teknik direktörü Thomas Tuchel benim için çok çok büyük bir hoca. Roma teknik direktörü Jose Moruinho ile çalıştım. Türkiye'de Abdullah Avcı, Fatih Terim, Ersun Yanal çok değerli hocalarla çalıştım. Onlardan öğrendiğim şeyler var. İnşallah takıma yararlı faydalı olacak şeyleri kullanacağız. Ben futbolun sadece ayakla değil, kalp ve beyinle oynandığını düşünen isimlerden olduğum için oraya en iyi dokunan hocanın Klopp olduğunu düşünüyorum. Onun için sadece futbolcu değil her zaman insan birinci sıradadır. Benim için de aynı durum söz konusu."

'GÖREVE GELMEM ŞEHRE NE KADAR GÜVENDİĞİMİ GÖSTERİYOR'

Ersun Yanal'ın takımdan ayrılmasının ardından göreve başladığını, sosyal medyadan yaptığı paylaşımın yanlış anlaşıldığını belirten Şahin, lisansının devam ettiğini ve sezon içerisinde takıma destek konusunda sahaya çıkabileceğini söyledi. Nuri Şahin, "Gerektiği zaman oynayabilirim. Futbolu bu sezon daha bırakmadım. Ersun hoca bıraktıktan 4 gün sonra göreve geldim. Benim için inanılmaz bir şey oldu. Yönetimimiz sağ olsun beni bu göreve layık gördüler. Oturduk, artısını eksisini konuştuk ve hep beraber karar aldık. Çok cesur bir karar oldu. Herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Beni göreve getirmek ve benim bu görevi almam da bu takıma ve bu şehre ne kadar inandığımı gösterdiğini düşünüyorum. Zor bir görev ama ben hayatta her şeyi erken yaşadım. Erken profesyonel oldum, erken baba oldum. Erken yaşta da bu göreve geldim. Benim için özel ve değerli olan kişilerle fikir alışverişinde bulundum. İyi ki de böyle bir karar aldık" ifadelerini kullandı.

'KAFAMIZDA OYUN PLANI VAR'

Görevlerinin sahaya çıktığı zaman maçları kazanmak olduğunu dile getiren Şahin, "Yeri geldiği zaman defans yapacağız, yeri geldiği zaman maçı kazanmak için önde baskı yapacağız. Futbol çok gelişti. Her takım bir şeyler deniyor. Oyun inanılmaz değişti. Sadece defansif ya da ofansif oynamak bir şey kazandırmaz. Tabi ki oyun anlayışım top bizde kalsın. Top bizde kalsın keyif alalım istiyorum ama yeri geldiği zaman, kaleyi de korumayı bileceğiz. Kafamızda bir oyun planı var. İnşallah bu düşünceyi önümüzdeki maçlarda göstereceğiz" dedi.

'İLK MAÇIM SİVASSPOR'A KARŞI KAZANMAK İSTERDİM'

Takımla 13-14 aydır beraber olduğunu kaydeden Şahin, "Hepsinin nasıl futbolcu olduğunu biliyorum. Bazı futbolcuların kendileri bilmeden o pozisyonlarda oynayabileceğini biliyorum. Ben ilk maçım olan Sivasspor maçını da kazanmak isterdim" diye konuştu.

A Milli Takımın başına getirilen Alman teknik direktör Stefan Kuntz ile ilgili soruya Şahin, "Ne kadar istekli olduğunu yüzünden anlıyorum. Kendisinin başarılı olacağına inanıyorum. Göreve gelmesi de çok doğru bir karar" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

