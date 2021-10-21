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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muratpaşa’da tek hedef galibiyet

İHA

Muratpaşa’da tek hedef galibiyet

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Lig’inde ilk iki maçını kazanan Muratpaşa Belediyespor, bu hafta, depasmanda Eskişehir temsilcisi Sivrihisar’la karşılaşacak. Karşılaşma, pazar saat 16.00’de başlayacak.
Ligin ilk haftasında Fethiye Bahçeşehir Koleji’ni 32, ikinci haftasında Fenerbahçe Terrazzo’yu 31’lik skorlarla geçen Muratpaşa’nın Sultanları, üçüncü hafta maçında, deplasmanda Sivrihisar’la karşı karşıya gelecek. Antalya ve Eskişehir temsilcisi arasındaki karşılaşma, 24 Ekim Pazar saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşma, Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda oynanacak. Hazırlıklarını sürdüren Muratpaşa’da, geçen hafta takıma katılan pasör Gökçe Çiçek Çalışkan ve smaçör Gülbahar Akgül Karagöz’ün maçta forma giymesi bekleniyor. Muratpaşa’nın Sultanları, sezon öncesi Ankara’da düzenlenen Orhan Oruç Voleybol Turnuvası’nda 30’lık skorla yendikleri Sivrihisar karşısında yeniden galip gelip seriyi 3 maça çıkarmak istiyor.

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