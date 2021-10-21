Sosyal medyada çocukların uygunsuz görüntülerinin paylaşılmasına tutuklama

Muharrem İnce: Fatih de bizim Atatürk de bizim

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, çocuklara ait uygunsuz görüntüleri çeşitli sosyal medya hesaplarında paylaştığı tespit edilen M.S.K., polis operasyonuyla yakalandı. M.S.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ABD'deki Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi'nin (NCMEC), çocuklara ait uygunsuz görüntüleri sosyal medya aracılığıyla çeşitli hesaplara gönderdiği tespit edilen M.S.K. hakkında düzenlediği raporu Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne göndermesinin ardından Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. M.S.K.'nin adresini belirleyen polis, operasyon düzenledi. Gözaltına alınan M.S.K., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine çıkarılan M.S.K., tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-10-21 16:33:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.