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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ALKÜ'ye destek ve teşekkür

İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ALKÜ'ye destek ve teşekkür

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin (ALKÜ) düzenlediği “800. Fetih Yılının Eşiğinde Alanya/Alaiye ve Alaaddin Keykubat Sempozyumu”, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video teşrif hitaplarıyla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Üniversitemiz tarafından düzenlenen 800. Fetih Yılının Eşiğinde Alanya/Alaiye ve Alaaddin Keykubat Sempozyumu’nun ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Üniversite yönetimimizi bu anlamlı sempozyumu düzenledikleri için tebrik ediyorum.” dedi.
Alanya’nın fethinin 800’üncü yıl dönümü onuruna ALKÜ’nün düzenlediği “800. Fetih Yılının Eşiğinde Alanya/Alaiye ve Alaaddin Keykubat Sempozyumu”nun açılışı Eğitim Fakültesi Sultan Alaaddin Keykubat Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Sempozyumun açılışına, video mesaj yoluyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Kılınç, Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra akademik ile idari personel katıldı. Sempozyumun açılışı yapılmadan önce Eğitim Fakültesi Konferans Salonu girişinde konuklara Mehter gösterisi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı, ALKÜ yönetimini tebrik etti
“Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitemizin değerli Rektörü, saygıdeğer hocalarım, kıymetli misafirler. Hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.” diyerek video mesaj yoluyla sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Üniversitemiz tarafından düzenlenen 800. Fetih Yılının Eşiğinde Alanya/Alaiye ve Alaaddin Keykubat Sempozyumu’nun ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sempozyuma katkı sunacak tüm bilim insanlarımıza ve araştırmacılarımıza teşekkür ediyorum. Üniversite yönetimimizi bu anlamlı sempozyumu düzenledikleri için tebrik ediyorum.” dedi.
Alanya halkının Sultan Alaaddin Keykubat’a vefasını üniversiteye vererek gösterdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Akdeniz sahillerimiz başta olmak üzere Ülkemizin bugünkü sınırlarındaki toprakların önemli bir kısmı Selçuklunun büyük Hükümdarı Alaaddin Keykubat tarafından fethedilerek ebedi vatanımız haline getirilmiştir. Türkiye’nin önde gelen turizm ve tarım bölgelerinden biri olan Alanya’nın Fatih’i olan Sultan Alaaddin Keykubat’a vefasını ismini üniversitesine vererek göstermesinden memnuniyet duyuyorum. İyi bir yönetici olması yanında ilme, sanata, kültüre, estetiğe verdiği önemle de bilinen Alaaddin Keykubat’ın Anadolu’da yürüttüğü imar çalışmalarından geriye pek az örneğin kalmış olması üzüntü vericidir. Dönemin en başarılı, bilgili, ileri görüşlü, adil ve muzaffer komutanı olarak ün salan Sultan Alaaddin Keykubat’ı yeni nesillere en doğru şekilde tanıtmak hepimizin boynunun borcudur. Maziden atiye kuracağımız bu tür köprüler sayesinde geleceğimize daha emin adımlarla yürüyebileceğimizi inanıyorum. Üniversitemizin düzenlediği sempozyumu bu bakımdan hayırlı ve isabetli bir çalışma olarak görüyorum. Sempozyumun başarılı geçmesini diliyor, düzenlenmesinde emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Tüm katılımcılara sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.” şeklinde konuştu.

Vali Yazıcı: "Sempozyum için Rektörümüze teşekkür ederim"
Gerçekleştirilen sempozyumdan dolayı Üniversite yönetimini tebrik eden Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “Alanya’mızın Fetih’inin 800. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen bu sempozyumda sizlerle birlikte olduğum için kendimi şanslı ve mutlu kabul ediyorum. Yıl boyunca düzenlenen 800. Yıl etkinliklerini düşündükleri ve gerçekleştirdikleri için huzurlarınızda tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Tabi ki Alanya Belediyemiz, Kaymakamlığımız, Üniversitelerimiz, diğer kurum ve kuruluşlarımız hep birlikte Alanya’mızın önemi için, Alanya’mızın bugünkü konumunu da pekiştirmek ve güçlendirmek için, Alanya’mızın Türk tarihindeki o önemli yerini hatırlatmak ve öğretmek için yıl boyunca birçok etkinlik düzenlendi. Öncelikle bu sempozyumun düzenlenmesinde emek veren Sayın Rektörümüze ve ekibine teşekkür ediyorum. ” dedi.

Başkan Yücel: "Üniversitelerimizde geleceğimizin Alaaddin Keykubatları yetişecek"
“Alanya’nın fethine yakışır bir kutlama programı ile genç nesillerimizin de kendi tarihlerini bilip, tanıyıp, bilinçlenmesine katkı sunacağız” diyen Başkan Yücel de, “1221 yılından bugüne Alanya’nın Fethi’nin Sekiz Yüzüncü Yılını kutluyoruz. 800 yıl önce Karaların ve Denizlerin Sultanı Alâeddin Keykubat, Alanya’yı feth ederek, Alanya’yı Türkİslam Medeniyetinin en güzel şehirlerinden biri haline getirmiştir. Alanya’nın fethi sıradan bir fetih değil, çok derin stratejik bir hamledir. Alaaddin Keykubat, Alanya’yı feth ettikten sonra gücüne güç katmış, tersaneyi inşa ederek kurduğu donanma ile Akdeniz’de hakimiyet sağlamıştır. Artık fetihler savaşla, topla tüfekle değil, fetihler ilimle, irfanla, fenle, bilimle, sanatla ve ileri teknolojiyle yapılmaktadır. İnşallah ilim irfan yuvası olan üniversitelerimizde geleceğimizin Alaaddin Keykubatları yetişecek, yaptıkları buluşlar, geliştirdikleri teknolojilerle, başarılı çalışmalarla kentimizi ve ülkemizi hep daha yükseklere taşıyacaklardır. Bu duygu ve düşüncelerle, sempozyumun düzenlenmesinde başta rektörümüz olmak üzere emek veren herkese teşekkür eder, hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım.” şeklinde konuştu.
Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Kılınç da, “İş birliğimiz ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Selçuklu Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 800. Fetih Yılının Eşiğinde Alanya/Alaiye ve Alaaddin Keykubat Sempozyumu’nda sizler bir arada olmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyorum.” dedi.

Rektör Kalan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Sempozyum için desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek konuşmasına başlayan Rektör Kalan, “800. Fetih Yılının Eşiğinde Alanya/Alaiye ve Alaaddin Keykubat Sempozyumumuz için bizlere daima destek olan ve yine bu sempozyum için video mesaj gönderen Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim.” dedi. Ardından konuklara seslenen Rektör Kalan, “Alanyamıza ve şehir ile birlikte fatihinin de adını almış olan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitemize hepiniz hoş geldiniz.” şeklinde konuştu.
Konuşmasının devamında Rektör Kalan, “Türkiye’de Sultan Alaaddin Keykubat’ın adını verdiği üç yer vardır. Bunlardan bir tanesi hemen yakın komşumuz Konya Beyşehir’de bulunan Kubadabad Sarayı, bir diğeri Kayseri’deki Keykubad Sarayıdır. Sonuncusu ise şehrimize verdiği ad olan Alaiye’dir. Bu şekilde Korakesium adı Alaiye olarak Cumhuriyet döneminde de var olmuştur. 1935 yılında Kenti ziyaret eden Atatürk ise şehrin Alâiye olan adını Alanya olarak değiştirmiştir. Bugün Alanya adıyla maruf şehrimizde Alanyalı Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun destekleriyle kurulan ve hatta bizzat kendisi tarafından adı konan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, fatihine ve ecdada olan sorumluluğunu yerine getirmek amacıyla var gücüyle çalışmaktadır. ALKÜ ailesi, ecdadına yakışır bir ülkü ve adanmışlıkla bilim, kültür, sanat, spor ve sağlık alanlarında insanlığa fayda sunma gayreti içerisindedir.” ifadelerine yer verdi.

"Sempozyum, çalışmalara sağlam zemin oluşturacak"
Konuşmasının son bölümünde Rektör Kalan, “Üniversitemizde kurduğumuz Selçuklu Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde tertip ettiğimiz 800. Fetih Yılının Eşiğinde Alanya/Alaiye ve Alaaddin Keykubat Sempozyumu’nun ilerleyen yıllardaki çalışmalara sağlam bir zemin oluşturacağına duyduğum güven ile hepinizi şahsım ve üniversitem adına en kalbî duygularımla saygıyla selamlıyor, sempozyumun başarılı bir şekilde gerçekleşmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle bizlere bu sempozyumu düzenlememizde destek veren bütün paydaşlara huzurlarınızda teşekkür ediyorum.” dedi.
Programın sonunda Rektör Kalan, Antalya Valisi Ersin Yazıcı’ya plaket takdim etti. Vali Yazıcı da Sempozyuma katkı veren paydaşlardan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Kılınç’a, ALTİD Başkan Yardımcısı Hızır Bozdoğan’a teşekkür plaketi verdi.
Programın bitişinin ardından Akdeniz Üniversitesi ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan serginin açılışı gerçekleştirildi.
Daha sonra ise programın ikinci bölümüne geçilerek Prof. Dr. Tuncer Baykara tarafından “Alanya Kalesi’nin Meseleleri” adlı oturum gerçekleştirildi. Baykara’nın oturumuyla birlikte tüm salonlarda bildiriler sunulmaya başlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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