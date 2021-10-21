Kumluca’da eğitimcilere yönelik narkotik bilgilendirme toplantısı

Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından eğitimcilere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kumluca Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezinde gerçekleşen bilgilendirme toplantısına Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Demir, İlçe Emniyet Müdürü Erol Şen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aktaş, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı. Toplantı, Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri görevlileri ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinde görevli Polis Memurları tarafından verildi. Toplantıda, yabancı madde bağımlılığı ile ilgili bilgiler verildi.



Toplantıda konuşan görevli polis ve rütbeli askerler, “ Çocuklarımız yabancı madde kullanmaya merak etme duygusu, özenme, arkadaş ısrarı, kişisel sorunlar, ailevi sorunlar veya eğlence amaçlı başlarlar. Çocuklar önce, sigara ile başlar. Ardından çevredeki bağımlıların, biz kullandık, bir şey olmuyor gibi yönlendirmesi ile uyuşturucu maddelere geçerler. Bunlar kafein, alkol, esrar, eroin, afyon, kokain, ecstasy gibi maddelerdir. Yabancı madde kullanan gençlerin önce arkadaş çevresi değişir. İştahsızlık başlar. Odasına kapanır, kimse ile görüşmek istemez. Uyku düzeni bozulur. Harcadığı para artar. Kılık kıyafetine özen göstermez. Kilo kaybeder, gözlerde kızarıklık başlar. Bulantı ve kusma halleri yaşar. Aileler bu ve buna benzer sorunlar yaşadığında, okullardaki psikolojik danışmanlara veya bizlere mutlaka başvurmalıdırlar. Bu tür hallerde aileler suçluluk duygusu içine girmemelidir. Ne kadar çok çocuk kurtarırsak, tedavi edebilirsek bizim için kurtulan bir ailedir” diye konuştular.

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