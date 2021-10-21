Alanya'da kaçak göçmen operasyonu



Engin ANAK- Ceren ŞAHİN/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, kaçak göçmenlerin yasa dışı geçiş girişimini organize ettiği öne sürülen 3 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Kaçma hazırlığında olan 14 Suriyeli ise göç idaresine teslim edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı´na bağlı Konaklı Jandarma Karakolu ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçede Suriye uyruklu 14 kişinin deniz yoluyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti´ne (KKTC) geçeceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, akşam saatlerinde Alanya´nın Konaklı Mahallesi´nde 14 Suriyeliyi ve göçmen kaçakçısı olduğu tespit edilen H.A. (38), M.S. (29) ve İ.D.´yi (40) yakaladı. Yapılan aramalarda 14 adet şambrel ve 2 adet pompa ele geçirilirken, kaçma hazırlığında olan göçmenler ve şüpheliler gözaltına alındı. Göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 3 şüpheli, jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 14 Suriyeli göçmen ise işlemlerinin ardından Antalya İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü´ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAKCeren ŞAHİN

2021-10-21 18:40:26



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