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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AB tescilli Milas zeytinyağının ihracatı 3'e katlandı

DHA

AB tescilli Milas zeytinyağının ihracatı 3'e katlandı


Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, bu yıl 11'incisi düzenlenen 'Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'e katılan Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer, Türkiye'nin ilk ve tek AB coğrafi işaret tescilli zeytinyağı olan Milas zeytinyağı ihracatının bu yıl 3'e katlandığını, fuarda ise Rusya'ya ihracat için anlaşma yapıldığını söyledi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle Antalya Ticaret Borsası'nca 'Sizin Oraların Nesi Meşhur?', 'Bir Adımda Anadolu' sloganlarıyla düzenlenen YÖREX'te, Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan Türkiye'nin ilk ve tek zeytinyağı Milas zeytinyağı da sergileniyor. Muğla ili oda ve borsalarının, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) iş birliğiyle ortak hazırlanan standında, Muğla yöresine ait yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerle birlikte AB tescilli memecik zeytin türünden elde edilen Milas zeytinyağının tadım ve tanıtımı da gerçekleştiriliyor.
AB TESCİLLİ İLK TÜRK ZEYTİNYAĞI
Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer, Milas zeytinyağının Avrupa'da coğrafi işaret alan, ilk ve tek Türk zeytinyağı olduğunu söyledi. 2014 yılında Türkiye'de coğrafi işaret tescili aldıklarını, 2017'de başvurdukları AB'den 2020 yılında coğrafi işaret tescili aldıklarını belirten Özer, Milas zeytinyağı üretimi ve özellikleri hakkında bilgi verdi. Milas zeytinyağı, yağlı zeytini, Milas halısı ve böreğini tanıtmak için çalıştıklarını anlatan Özer, coğrafi işaretlere büyük önem verdiklerini kaydederek, "Çünkü coğrafi işaret sayesinde marka değerimizi artırdık" dedi.
18 BİN TON ÜRETİM KAPASİTESİ
Şu an Milas ve bölgesinde yaklaşık 18 bin ton zeytinyağı, 6 bin ton da yağlı zeytin üretimi olduğunu belirten Özer, "Amacımız çıtayı yükselterek Milas ekonomisine değer katmak. Bunun için de tanıtımlarımızı yaparak, tadım da yaptırıyoruz. Ziyaretçilere 'Lütfen bizim erken hasat soğuk sıkım zeytinyağımızı deneyin' diyoruz. Milas bölgesinde şu an 80 zeytinyağı fabrikamız var. Bunun 19'u AB standartlarında, AB'den alınan logoyu hak eden firmalar. Zeytin türü memecik. En büyük özelliği zeytinyağımızın aroması farklıdır. Çimensi bir kokusu, antioksidan özelliği vardır ve polifenol değerleri yüksektir. İçtiğiniz zaman kokusuyla beraber hafif boğazı yakar, özelliği budur. Kesinlikle mideye zarar vermez. Bu yüzden Milas zeytinyağı aranan bir zeytinyağıdır. Antioksidan, polifenol değerleri, rengi, kokusu, aroması çok farkıdır" diye konuştu.
TESCİLLİ MARKA SAYISI 80'E ÇIKTI
2014 yılında Türkiye'de tescili aldıklarında Milas'ta 8 marka varken, 2017'de AB'ye yapılan başvuru sonrasında marka sayısının 30'a çıktığını kaydeden Özer, "3 yıl uğraştım, aroması, kalitesi ve memecik türüne güveniyorum. 2020 yılında AB coğrafi işaret tescilini aldığımızda marka sayısı 80'e çıktı. Şu an bu zeytinyağının litresi 150-200 TL arasında satılıyor. Polifenol ve asit derecesi bakımından çok özel ve bu zeytinyağı bir ilaçtır. Sabahları aç karna memecik zeytinyağımızı tavsiye ediyoruz. Malezya, Dubai, Suudi Arabistan, ABD'ye ihraç ediyoruz. Bu fuarda arkadaşlarımız Rusya'ya bağlantı yaptı. Malezya'ya geçen sene 5 ton, Dubai'ye 7 ton, ABD'ye 3 ton ihraç edildi. Bu yıl ihracatı ciddi olarak arttı ve 3'e katladık" dedi. DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-10-22 10:34:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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