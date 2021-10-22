Özel harekat polisi trafik kazasında hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel harekat polisi trafik kazasında hayatını kaybetti

İHA

Özel harekat polisi trafik kazasında hayatını kaybetti

Antalya'da Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Bedrettin Tok (34) kullandığı otomobili ile kaza yaparak ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye götürülen Tok, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaza, gece saat 01.15 sıralarında Kepez, 75. Yıl bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden Tok, ağaca çarptıktan sonra takla attı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı polis memuru Bedrettin Tok'u ambulans ile Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine götürdü. Tok, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenaze Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Tok'un hayatını kaybettiğini öğrenen meslektaşları morga geldi. Hayatını kaybeden Özel Harekat Polisi Tok'un cenazesinin memleketi Mersin’de toprağa verileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kepez Belediye Sağlık Merkezi’nde online randevu dönemi
YEREL HABERLER Kepez Belediye Sağlık Merkezi’nde online randevu ...
Özel harekat polisi, trafik kazasında öldü/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Özel harekat polisi, trafik kazasında öldü/ Ek ...
ALKÜ’de İrfan Gürdal konseri
YEREL HABERLER ALKÜ’de İrfan Gürdal konseri
Özel harekat polisi, trafik kazasında öldü
YEREL HABERLER Özel harekat polisi, trafik kazasında öldü
AB tescilli Milas zeytinyağının ihracatı 3'e katlandı
YEREL HABERLER AB tescilli Milas zeytinyağının ihracatı 3'e katlandı
YÖREX’te coğrafi işaretler konuşuldu ATB Başkanı Çandır: “Hedefimiz Türkiye’nin kırsal kalkınmasına katkı sağlamak”
YEREL HABERLER YÖREX’te coğrafi işaretler konuşuldu ATB Başkanı ...
(ÖZEL) Tesadüfen atletizmle tanışan Emre, gözünü olimpiyata dikti
YEREL HABERLER (ÖZEL) Tesadüfen atletizmle tanışan Emre, gözünü ...
AÜ öğretim üyesi Şuayip Yüzbaşı, 'Yılın Bilim İnsanı' ödülünü aldı
YEREL HABERLER AÜ öğretim üyesi Şuayip Yüzbaşı, 'Yılın Bilim İnsanı' ...
'Sosyal medya' tartışması kanlı bitti: 1 ölü
YEREL HABERLER 'Sosyal medya' tartışması kanlı bitti: 1 ölü
Sosyal medya paylaşımıyla başlayan tartışması cinayetle sonuçlandı Evinin önüne gelen akrabasını, ikinci kattaki evinin balkonundan pompalı tüfekle vurarak öldürdü Otomobilin içinde hayatını kaybeden adamın yakınları sokağa döküldü
YEREL HABERLER Sosyal medya paylaşımıyla başlayan tartışması ...
Alanya'da kaçak göçmen operasyonu
YEREL HABERLER Alanya'da kaçak göçmen operasyonu
Kumluca’da eğitimcilere yönelik narkotik bilgilendirme toplantısı
YEREL HABERLER Kumluca’da eğitimcilere yönelik narkotik ...
Kumluca’da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kumluca’da trafik kazası: 3 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ALKÜ'ye destek ve teşekkür
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ALKÜ'ye destek ve teşekkür
I. Uluslararası Akdeniz Kadın Çalışmaları Kongresi başladı
YEREL HABERLER I. Uluslararası Akdeniz Kadın Çalışmaları Kongresi ...
Sosyal medyada çocukların uygunsuz görüntülerinin paylaşılmasına tutuklama
YEREL HABERLER Sosyal medyada çocukların uygunsuz görüntülerinin ...
Çocuklara ait uygunsuz görüntüleri paylaşan istismarcı tutuklandı
YEREL HABERLER Çocuklara ait uygunsuz görüntüleri paylaşan ...
Alanya'da bir aracı kundaklayıp bir iş yerini kurşunlayan 2 şüpheliden biri yakalandı
YEREL HABERLER Alanya'da bir aracı kundaklayıp bir iş yerini ...
Antalya'da müstakil evde şüpheli ölüm
YEREL HABERLER Antalya'da müstakil evde şüpheli ölüm
Türkiye Drag Şampiyonasının 2. ve 3. ayak yarışları Kepez’de
YEREL HABERLER Türkiye Drag Şampiyonasının 2. ve 3. ayak yarışları ...
MHP Milletvekili Başkan: "Antalya'mızın turizmde yeni rekorlar kıracağına canı gönülden inanıyorum"
YEREL HABERLER MHP Milletvekili Başkan: "Antalya'mızın turizmde yeni ...
Madama Butterfly yeni sezonda ilk kez sahnede
YEREL HABERLER Madama Butterfly yeni sezonda ilk kez sahnede
Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün maskeyi taktığı yeri görenler şaşkınlık yaşadı Annesinin yeni aldığı motosikletin plakasına maske takarak şehir turu atan 16 yaşındaki gencin hevesi kursağında kaldı Gence, ehliyetsiz araç kullanmak, plakayı kapatmak ve gizlemek, ruhsat sahibi annesine de ehliyetsiz araç kullandırmak suçlarından toplam 5 bin 947 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün maskeyi taktığı ...
Ehliyetsiz sürücü motosiklete çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Ehliyetsiz sürücü motosiklete çarptı: 2 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.