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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Uysal: “Tarımda teşvikler doğru planlanmalı”

İHA

Başkan Uysal: “Tarımda teşvikler doğru planlanmalı”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Ticaret Platformu’nun (ATİP) düzenlendiği buluşmada, tarımda teşvikleri planlayacak iktisadi bakış açısına ihtiyaç olduğunu belirterek, “Teşviklerle Akdeniz’in en tropikal ovasını muz serasına boğarsan olmaz. Dönümüne 300 bin lira harcadığımız, domatesin 7 katı su harcayan bir meyveye mi ayıracağız bu ovayı? Böyle olmaz. Ama planlarsan, rekabetçi olursan, verimlilik bakış açısıyla bakarsan olur” dedi. Başkan Uysal, kısa bir süre önce kurulan ATİP’in düzenlendiği ticaret buluşmalarının konuğu oldu. Başkan Uysal, platform üyeleriyle buluşmasında, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkiler ve Türkiye ekonomisi hakkındaki görüşlerini paylaştı.

“Belediyecilikte üç başlık”
Başkan Uysal, belediyeciliğe 3 ana başlıkta yaklaştıklarını söyledi. Birinci başlığı, yol, sokak, kaldırım ve bina gibi fiziksel hizmetlerin oluşturduğunu, ikincisini sosyal hizmetlerin ve sonuncusunu ise eşit vatandaşlık, kente dahil olma çalışmaları olduğunu dile getiren Başkan Uysal, “Temel hizmetlerde, tespit ettiğimiz ihtiyaçlara para yatırdık. İhtiyaç olmayan hiçbir şeye, birileri görsün diye bir kuruş yatırmadık. Doğalgaz yoktu şehirde. Doğalgaz girdi. Yüzde 90’lara yakındır. Doğalgazın geçtiği yerleri tamiratla devam edemezdik. Altı tane Türkan Şoray Kültür Merkezi parasını cadde ve sokaklarını yenilenmesi için harcadık. Bu tamirat değil. Muratpaşa’nın geleceğine yatırım” dedi.

“Muratpaşa standardı”
Muratpaşa’da 7 spor salonu yatırımını tamamladıklarını, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM), Türkan Şoray Kültür Merkezi, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi yatırımlarını yine temel belediyecilik hizmetleri kapsamında gerçekleştirdiklerini aktaran Başkan Uysal, platform üyeleriyle sosyal ve eşit vatandaşlık hizmetleri alanında yaptıklarını paylaştı.
Şehre, Dubai tipi, benim ‘getto lüks yatırımlar’ olarak adlandırdığım bir anlayışla bakmıyoruz. Şehre bakış açımızı en zayıf durumda olanların durumuna göre kurguluyoruz” diyen Başkan Uysal, kültür ve sanat faaliyetleriyle, fiziki mekanlarıyla ve sosyal hizmetlerle kente bir standart kazandırmak istediklerini söyledi.

“Teşvikler planlanmalı”
Başkan Uysal, iş dünyasından temsilcilerin yer aldığı toplantıda Türkiye’nin bugün teşvikleri planlayacak iktisadi bir bakış açısına, tarımda kolektivizmi, kooperatifleşmeyi teşvik edecek politikalara ihtiyacı olduğunu belirtti. Başkan Uysal, “Türkiye iktisadının, sektör sektör, kaynak, pazar, knowhow gibi başlıklarda planlanması, işletilmesi lazım” dedi. Başkan Uysal, “Teşviklerle Akdeniz’in en tropikal ovasını muz serasına boğarsan olmaz. Stratejisi bu mudur, bu ülkenin. Burası bir mikro klima ovasıdır. Buradaki iklim, Akdeniz çanağında hiçbir yerde yok. Ne Çukurova’da ne Nil Ovası’nda ne Tunus’ta ne de Güney İtalya’da var. Buradaki klima sadece Antalya’da var. Dönümüne 300 bin lira harcadığımız, domatesin 7 katı su harcayan meyveye mi ayıracağız bu ovayı? Nasıl olmaz? Böyle olmaz. Ama planlarsan, rekabetçi olursan, verimlilik bakış açısıyla bakarsan olur” diye konuştu.
Türkiye’nin popülizmden uzak, insanlarının ve ülkenin uzun vadeli geleceğini düşünen, rekabetçi, dünyayı doğru kavrayan, sahici bir iktisadı kurması gerektiğini belirten Başkan Uysal, “Sisteme, kurallara insanlarının inanması lazım. Hukuken güvenli, öngörülebilir, yatırım yapılabilir bir iktisat kurmamız lazım. Bunu beraberce yapmamız lazım” dedi.
Başkan Uysal, konuşmasının ardından ATİP üyelerinin sorularını yanıtladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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