Antalya'da 1'inci doz aşılama oranı yüzde 90, ikinci doz yüzde 75’in üzerinde Antalya İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük: "2. ve 3. doz aşıda hedef yüzde 90'ı aşmak" "Vaka sayıları gitgide aşağı doğru bir seyir göstermektedir" "Şu anda ne hastane kapasitelerimizi ne de yoğun bakım kapasitelerimizi zorlayan durum yok" "11 kişi Turkovac aşısı yaptırdı"

Antalya İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, Antalya'da Covid19 vakalarının şu anda hastane kapasitelerini zorlar bir durumda olmadığının altını çizerek, "Birinci doz aşılama oranımız yüzde 90’ın üzerine çıktı, ikinci doz yüzde 75’in üzerinde. İkinci doz ve bekleyen üçüncü doz grubumuz var. İkinci ve üçüncü dozdaki hedefimiz birinci doz oranına ulaşabildiğimiz kadar ulaşabilmek" dedi.

Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü'nden, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne atanan İsmail Başıbüyük, İl Sağlık Müdürlüğü Turkuaz Toplantı Salonu'nda gazetecilerle bir araya geldi. Toplantıda konuşan Başıbüyük, Şırnak’tan Antalya’ya atandığını ve iki haftadır yeni görevinde olduğunu hatırlattı. Şırnak’ta kendisine destek olan ve pandeminin iyi şekilde yürütülmesini sağlayan çalışanlarına teşekkür etti.

İki haftalık süreçte kentin sağlık alt yapısını tanıma gayreti içinde olduğunu dile getiren Başıbüyük, “Ülkemizin gündemini fazlaca meşgul eden bir pandeminin etkisi içindeyiz. Yaklaşık 2 yıllık süreç içinde vakalarda artış düşüş, her bölgenin iç dinamiklerine değişikler olan durum yaşandı. Antalya’da da belirli süre önce yoğun bir pik dönemi yaşanmış, ama şu an vaka sayıları da gitgide aşağı doğru bir seyir göstermektedir” diye konuştu.



"Kapasitelerimizi zorlamış durumda değil"

Vakaların azalmasında aşılamanın etkili olduğunun altını çizen Başıbüyük, “Aşılamanın katkısı vakanın bulaş riskini azaltmakla birlikte, asıl katkısını hastaneye yatış oranı ve yoğun bakıma yatış oranında yakinen gözlemliyoruz. Bir önceki piklerde yoğun bakım sayılarımızı zorlayan durumlar aşının etkisiyle, şu anda ne hastane kapasitelerimizi nede yoğun bakım kapasitelerimizi zorlamış durumda değil” dedi.



"Birinci doza ulaşmak"

Kış mevsiminin gelmesiyle insanların daha çok kapalı mekanda zaman geçireceğini ve bulaş riskinin artabileceği bir döneme gireceklerinin altını çizen İsmail Başıbüyük, “Biz ne kadar çok aşı olur, toplumu ne kadar aşılanmış hale getirirsek, vaka sayılarımızın da çok fazla yükselmeden, düşerek seyrinin devamını sağlamış olacağız. Birinci doz aşı oranımız yüzde 90’ın üzerine çıktı, ikinci doz yüzde 75’in üzerinde. Sağlık Bakanımızın açıkladığı haritada mavi durumdayız. İkinci doz ve bekleyen üçüncü doz grubumuz var. İkinci ve üçüncü dozdaki hedefimiz birinci doza ulaşabildiğimiz kadar ulaşabilmek. Sırası gelen vatandaşlarımızı maksimum düzeyde aşılayabilmektir” ifadelerine yer verdi.



"Mobil aşı ekipleri"

Başıbüyük, mobil aşı ekiplerinin vatandaşın aşı için gelemediği alanlara ulaşarak, aşılamayı bitirme gayreti içinde olduklarını bildirdi.

İkinci ve üçüncü doz aşı sırası gelen vatandaşları tek tek aradıklarını dile getiren Başıbüyük, “Varsa kendilerine en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını, yoksa durumlarını bize bildirmeleri halinde mobil aşı ekiplerimizce hizmet verilecektir” dedi.



"Antalya ayna gibi"

Sağlık turizmine ciddi bir önem vereceklerine vurgu yapan İsmail Başıbüyük, “Dışarıdan gelen vatandaş, bizim sağlık turizmimizin kalitesini ülkesinde anlatma ihtiyacı duyacak. Antalya sağlığın yurt dışına yansıyan aynası durumundadır. Biz de bunu güçlü, dinamik, hızlı ve kaliteli şekilde hem kendi vatandaşımıza hem de sağlık turizmi alanında yukarı taşıma gayreti içinde olacağız” şeklinde konuştu.



"Turkovac, 11 kişiye yapıldı"

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Turkovac’ın FAZ3 çalışmaları kapsamında aşılama çalışmalarının devam ettiğini belirten Başıbüyük, “Gönüllü olma noktasında heveslerini arttırsınlar. Kriterleri sağlayanlar vatandaşımıza Turkovac yapma gayreti içinde olacağız" diye konuştu.

Başıbüyük, 14 Ekim’de Turkovac’a başladıklarını ve 11 kişinin bu aşıyı yaptırdığını kaydetti.



"Okullar vakaları tetiklemedi"

Okulların açılmasının vakaları arttırması noktasında inanılmaz bir dezevantajını yaşamadıklarına değinen Başıbüyük, “Okullara özel bir plan program yapıyoruz. Velilerimizden ricamız, 12 yaş üzeri aşılamayı arttırabilirsek okullar içinde var ise salgının da yavaşlatılmasının ve bitirilmesinin gayreti içinde olacağız” dedi.



"İki çocuk yoğun bakımda"

Başıbüyük, yoğun bakımda iki çocuk hastanın tedavilerinin devam ettiğini belirtti. Kemer, Manavgat ve bazı ilçelerde vaka sayısında bir kıpırdama olduğunu dile getiren Başıbüyük, bu durumu analiz ettiklerini sonuçlara göre adımlar atacaklarını bildirdi.



"Vatandaş gibi denetim"

Hastaneleri normal bir vatandaş gibi günün herhangi bir saatinde denetimler yapabildiğinin altını çizen Başıbüyük, “Hastanenin o an yoğun olduğu düşündüğüm alanlara giriş çıkış yaparım, kendimi de tanıtmam. Bizim önceliğimiz vatandaşa hizmet olduğu için, onların doğru hizmeti alıp almadığını yakinen ben bir vatandaş olarak gözlemlemek durumundayım. Akşam, gece zamansız hastanelere giriş çıkış yaparım. Şuan sadece gözlemliyorum. Muayene sırası bekleyebilirim, dolaşıp eksikliği görebilirim, dışarıdan gözlemleyebilirim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.