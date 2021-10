CW Enerji’den koltuk fabrikasına güneş enerji santrali

Güneş paneli üreticisi CW Enerji, devreye aldığı yeni projelerle müşteri portföyünü genişletmeye devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanını güneş enerji santralleriyle (GES) donatan CW Enerji, İnegöl’de faaliyet gösteren Seyran Koltuk ile iş birliği yaparak, fabrika çatısına güneş enerji santrali kurdu.

Türkiye’nin her yerinde projeler ürettiklerini ve çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiklerini belirten CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz, “Seyran Koltuk’un fabrika çatısına da GES kurduk. İnsan ve çevre odaklı anlayış çerçevesinde yol alan Seyran Koltuk, bu proje ile çevreye verdiği önemi bir kez daha kanıtlamış oldu. Firma, GES ile gelecek nesillere daha yaşanabilir bir doğa bırakma hedefine bir adım daha atmış oluyor. Seyran Koltuk, güneş enerji santrali projesi ile artık hem kendi elektriğini üretebilecek hem de fazlasını satabilecek” dedi. Hayata geçirilen anahtar teslim projenin 1585,53 kWp değerinde olduğunu ifade eden Yılmaz, projede 395 WP gücünde 4014 adet güneş paneli kullanıldığını kaydetti.



“Güneş enerjisine ilgi oldukça fazla”

Yılmaz, güneş enerjisine ilginin oldukça fazla olduğunu ifade ederek, “Biz de CW Enerji olarak güneş enerjisinin faydalarını her fırsatta dile getiriyoruz. Bursa’dan Adana’ya, Denizli’den Diyarbakır’a kadar Türkiye’nin her yerinde projelerimiz var. Hızla gelişen ve değişen teknolojiyi oldukça yakından takip ediyor ve ARGE Merkezi’mizde geliştirdiğimiz ürünlerimizle fark oluşturuyoruz” diye konuştu.

Bugüne kadar birçok firmanın kendi enerjisini üretmesine öncülük ettiklerini dile getiren Yılmaz, güneş enerji sistemlerini hayatın her alanına yayarak, hayatı kolaylaştıran pratik ve inovatif çözümler üretmeye devam edeceklerini kaydetti.



“Müşterilerimize anahtar teslim hizmet sunuyoruz”

Türkiye’nin güneş enerjisi açısından dünyanın en avantajlı bölgelerinden birinde yer aldığını belirten CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz, bu nedenle güneş enerjisine yatırımları artırarak doğal kaynakların daha fazla korunması gerektiğinin altını çizdi.

Yılmaz, yeşil enerji alanında en temiz, yenilebilir ve son derece ekonomik enerji kaynağının güneş enerjisi olduğunu ifade ederek, “Günümüzde en büyük enerji kaynağı olan güneşten yararlanmak çağımızın bir gerekliliği haline geldi. CW Enerji olarak, sektörün gelişimi adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Müşterilerimize anahtar teslim hizmet sunuyoruz. GES projelerinde ilk başvurudan projenin tamamlanmasına kadar yatırımcılarımızın her aşamada yanlarındayız. Alanında uzman ekibimizle projelerimizi en hızlı ve kaliteli bir şekilde tamamlıyoruz” dedi.

