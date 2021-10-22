Efsaneler Kupası ile futbol efsaneleri Antalya’da

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Almanya Büyükelçiliği Ankara işbirliğiyle ‘Efsaneler Kupası’ futbol turnuvasının bu yıl altıncısı düzenlenecek. 6 Kasım’da yapılacak turnuvaya Tanju Çolak, Hamit Altıntop, Hasan Şaş, Sabri Sarıoğlu, İbrahim Yattara, Fabian Ernst ve Ivan Klasnic gibi eski ünlü futbolcular katılacak.

TürkAlman dostluğunu pekiştirmek adına Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğindeki turnuvanın bu yıl altıncısı gerçekleştirilecek. ‘Efsaneler Kupası’nda Türk ve Alman futbolunun efsane isimleri yeşil sahada buluşacak. Antalya’da futbol şöleni yaşatacak turnuva 6 Kasım Cumartesi günü bir otelde gerçekleşecek.



“Efsane futbolcular sahada”

Turnuvaya Antalyaspor, Werder Bremen, Galatasaray, Hannover 96, FC Nürnberg, FC Adler veteran takımları ile Akdeniz University All Star Team ve Acun Medya takımları katılıyor. Giriş ve katılımların ücretsiz olacağı maçlarda Tanju Çolak, Hamit Altıntop, Hasan Şaş, Sabri Sarıoğlu, İbrahim Yattara, Ümit Davala, Fabian Ernst, Mehmet Aurelio ve Christoph Daum gibi birbirinden efsane isimler sahada ter dökecek.

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