Kitap Fuarı’na öğrenci ilgisi

Antalya Büyükşehir Belediyesi 11’inci Antalya Kitap Fuarı, öğrencilerin ilgi odağı oldu. Fuara, okullarından servislerle gelen her yaş grubundan öğrenciler, stantların önünde kuyruklar oluşturuyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da 11’inci Antalya Kitap Fuarı’nı gezerek “Bu herhangi bir etkinlik değil. Bu, ülkenin gelişmesine yarınlarının daha iyi olmasına yönelik, insanların aydınlanmasına yönelik bir fuar” dedi.

Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi’nde söyleşi ve imza günleriyle okuyucu ve yazarları bir araya getiren 11. Antalya Kitap Fuarı, 7’den 77’ye okurların buluşma noktası olmaya devam ediyor. Fuarın 7’nci gününde Şükrü Erbaş, Mustafa Kemal Erdoğan, Demet Türkmen, Fikret Eroğlu, Anıl Basılı, Fatma Peşemen Dirican, Işık Öğütçü, Filiz Gündoğan, Burcu Bahar, Yılmaz Bozan, Hülya Taydaş, Özlem Şahin ve Fatma Gül Şahin okurlarıyla buluşarak kitaplarını imzaladı.



“Fuar her geçen yıl iyiye gidiyor”

Kitap Fuarının 7’nci gün konukları arasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ve CHP İl Başkanı Nuri Cengiz vardı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’a “Ben Bu Şehre Âşığım” adlı kitabını imzalayan Başkan Muhittin Böcek, “Fuar 7’nci gününde büyük ilgi görmeye devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Antalya Milletvekili Cavit Arı ve İl Başkanımız Nuri Cengiz fuarımızı ziyaret ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Başkanıma kitabımı imzaladım. Fuarımızda her gelen yıl geçen yıldan iyiye gidiyoruz. Türkiye’nin belediye eliyle yapılan en büyük kitap fuarını düzenliyoruz” dedi.



“İstanbul’la yarışacak noktada”

Antalya Kitap Fuarı’nın 11 yıldır devam eden bir fuar olduğunu, geliştikçe her yıl kendini aşarak, rekorlar kırdığını ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “İstanbul’la yarışacak bir noktaya geldi. Bugün Türkiye’nin belki birçok bölgesinde fuar veya çeşitli kitap etkinlikleri düzenleniyor ama artık Antalya Kitap Fuarı, sembolleşti. Sayın Başkanımızın bunda çok büyük katkısı ve emeği var. Kendisini kutluyorum. Bu hem kültür dünyamıza hem eğitim dünyamıza çok büyük önemli bir katkı. Kitap hayattır. Ancak, ülkemizde kişi başına düşen kitap sayısı maalesef düşük. Belki bu fuarlarla sayısı arttırılır. Bu herhangi bir etkinlik değil. Bu, ülkenin gelişmesine yarınlarının daha iyi olmasına yönelik, insanların aydınlanmasına yönelik bir fuar” diye konuştu.



“Minik ziyaretçiler salonları dolduruyor”

“Gelecek Bilgiyle Yeşerecek” ana temasıyla gerçekleştirilen 11. Antalya Kitap Fuarı’nda fuarına okullarından servislerle gelen her yaş grubundan öğrenciler, stantların önünde kuyruklar oluşturuyor. Fuarı ziyaret eden öğrencilere Antalya Büyükşehir Belediyesi standında tohum kalem hediye ediliyor. Dağıtılan kalemlerin uç kısmında yer alan tohumlar ile doğaya bir ağaç kazandırma fırsatı olacak. Fuarın 7’nci gününde ziyaretçilere Antalya Büyükşehir Belediyesi standında “Atatürk’ten Kalan Şarkılar” plağı hediye edildi.

