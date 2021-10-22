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'Sosyal medya' cinayeti şüphelisi adliyede

DHA

'Sosyal medya' cinayeti şüphelisi adliyede


Bülent TATOĞULLARIAdem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da sosyal medya paylaşımları nedeniyle çıkan tartışmanın ardından otomobiliyle evinin önüne gelen uzaktan akrabası Erdoğan Öztürk´ü (47) balkondan pompalı tüfekle ateş açarak öldüren Yiğit Ahmet Acar (28), adliyeye sevk edildi.
Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Kepez ilçesi Altınova Orta Mahallesi Vadi Sokak'ta meydana geldi. 2 katlı apartmanın 2´nci katında oturan Yiğit Ahmet Acar ile uzaktan akrabası Erdoğan Öztürk, iddiaya göre sosyal medya paylaşımları yüzünden tartıştı. Tartışma üzerine Erdoğan Öztürk, 07 YTP 07 plakalı aracıyla Yiğit Ahmet Acar´ın evinin önüne geldi. Öztürk ile Acar, evin önünde de tartıştı. Tartışma sonrası Yiğit Ahmet Acar, ikinci kattaki evinin balkonuna çıkarak, yaklaşık 30 metreden pompalı tüfekle Öztürk´ün bulunduğu araca ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, Öztürk'e isabet etti. Silah seslerini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin incelemesinde, Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.
OTOMOBİLE TAŞLA VE TEKMELERLE ZARAR VERDİLER
Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini duyan yakınları olay yerine geldi. Sinir krizi geçiren yakınları, zaman zaman polis ekipleriyle tartıştı. Polisin sakinleştirmekte zorlandığı Öztürk'ün yakınları, Yiğit Ahmet Acar'a ait otomobile de taşla ve tekmelerle zarar verdi.
ÖZEL HAREKAT VE ÇEVİK KUVVET DESTEĞİ
Yaşanan olaylar üzerine bölgeye çok sayıda Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polisi sevk edildi. Emniyet şeridi çeken, öfkeli kalabalığı dağıtmakta zorluk yaşayan polis, gelen zırhlı araçla Yiğit Ahmet Acar'ı gözaltına aldı, ailesini de uzaklaştırdı. Bu sırada Öztürk'ün yakınları yine zırhlı araca ve Yiğit Ahmet Acar'ın otomobiline taşla zarar vermeye çalıştı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Erdoğan Öztürk´ün cansız bedenini, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı. Apartmanın önündeki Acar'a ait otomobil ise çekiciyle kaldırıldı.
ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI
Tehdit, hakaret, yaralama, hırsızlık, sahtecilik, uyuşturucu kullanma ve ticareti yapma, alıkoyma suçlarından kaydı olan Yiğit Ahmet Acar, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Erdoğan Öztürk'ün cenazesi ise toprağa verilmek üzere yakınlarınca morgdan alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARIAdem AKALAN
2021-10-22 15:31:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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