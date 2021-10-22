Otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

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Antalya’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil ağaca çarptı. Kazada sürücü ağır yaralanırken, aynı araçtaki yolcu olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, sabah 07.30 sıralarında AntalyaKemer karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 K 7660 plakalı otomobilin sürücüsü Onur Şeker, direksiyon hakimiyetini kaybedince kullandığı araç yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücü Onur Şeker’i ilk müdahalenin ardından Antalya Devlet Hastanesine kaldırırken, araçta yolcu konumunda bulunan Mehmet Erdoğan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Erdoğan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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