Alanyalı çocuklar, ‘Yaman ve Bal’ ile Kızılkule’yi keşfetti

Minik ziyaretçilerini ağırlayan tarihi Kızılkule’de öğrenciler, Alanya Belediyesi Yayınları’nın 17. eseri olan Yaman ve Bal'ın Alanya MacerasıKızılkule isimli çocuk kitabını okudu. Tarihi Kızılkule, bugün sınıf öğretmeni Ayşe Arı eşliğinde Nezahat Abdullah Doğan İlkokulu 3C sınıfına ev sahipliği yaptı. Çocuklar hem tarihi kuleyi gezdi hem de yaşayarak ve hissederek öğrendi.



“Alanya Belediyesi’nin eserini olayın geçtiği mekanda okudular”

Tarihi Kızılkule’nin her katını gezen çocuklar, Alanya Belediyesi Yayınları’nın 17. eseri olan Yaman ve Bal'ın Alanya MacerasıKızılkule isimli çocuk kitabını, kitabın geçtiği mekanda okudu. Minik öğrenciler ve öğretmenleri, Alanya Belediyesi Kültür Müdürlüğü görevlisinin Alanya tarihi ve Kızılkule/Tersane eserleri ile ilgili verdiği bilgiler eşliğinde gezilerini tamamladılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.