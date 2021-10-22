'Sosyal medya' cinayeti şüphelisi adliyede (2)

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TUTUKLANDI

Antalya'da sosyal medya paylaşımları nedeniyle çıkan tartışmanın ardından otomobiliyle evinin önüne gelen uzaktan akrabası Erdoğan Öztürk´ü balkondan pompalı tüfekle ateş açarak öldüren Yiğit Ahmet Acar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-10-22 19:30:31



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