En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüje çıkarak durabildi. Kazada araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, gece saatlerinde Muratpaşa İlçesi Antalyaspor kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 07 GZ 632 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil kavşak üzerinde bulunan orta refüje çıkarak durabildi. Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alarak, araç çekici yardımıyla otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.