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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kepez’in 3. Sahaf Festivali kapılarını açtı

İHA

Kepez’in 3. Sahaf Festivali kapılarını açtı

Kepez Belediyesi’nin, kültürden sanata, müzikten edebiyata kadar birbirinden kıymetli koleksiyonları tutkunlarıyla buluşturulduğu 3. Sahaflar Festivali, kapılarını ziyaretçilere araladı.
Kepez’in AESOB, Antalya Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası işbirliğiyle düzenlediği 3. Sahaflar Festivali başladı. DokumaPark’taki festivalin açılış törenine Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Bayrak, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı. Festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Bayrak, Sahaf Festivali’nin 3 yıl önce Türkiye’de esnaf odası olarak hayata geçirilen ilk ve tek festival olduğunu ve bu festivalin başlamasına Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere ile beraber vesile olduklarını dile getirdi.

“Geçmişin izlerini taşıyan festival”
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere de, geçen yıllarda büyük ilgi gören Sahaflar Festivali’nin bu yıl 3’üncünü düzenlemekten dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi. Dere, “Kültürden sanata, müzikten edebiyata kadar birçok farklı alanda özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Festivalimiz birbirinden nadide yazma eserler, tarihe tanıklık etmiş kitaplar, geçmişten izler taşıyan sayfalar ve birçok eser meraklısına sunulacak. Bugün burada 7 ilimizden 41 sahaf esnafımızın katıldığı festival, sahaf kültürünün yaşatılmasın büyük rol oynamaktadır” dedi.

“Bilgi, ilim ve sanatı belediyecilik faaliyeti kabul ettik”
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, kitap dostlarını kitapların sevgi dolu dünyası ile buluşturan 3. Sahaf Festivali’nin hayırlı uğurlu olması dilekleriyle konuşmasına başladı. Okumayı, öğrenmeyi gelecek kuşaklara bilgiyle, ilimle, sanatla, kültürle bir gelecek ufku hazırlamayı temel belediyecilik faaliyetlerinden biri olarak kabul etmiş bir Kepez Belediyesi olduğunu belirten Başkan Tütüncü, “Kepez Belediyesi’nin yıllar içerisinde Kepez’e kazandırdığı en mutena eserler arasında olan DokumaPark'a baktığımız zaman bizim çevreye, bilime, kültüre, sanata, tasarıma, okumaya, öğrenmeye hatıralara sahip çıkmaya yönelik bütün vizyonlarımıza ilişkin işaretleri görürsünüz. İşte! Bugün güzel bir festivalle daha birlikteyiz. Sahaf esnafımıza en güzel imkanları sunarak, bundan 3 yıl önce Sahaf Festivalimizi başlattık. Sahaf Festivali’nden aldığımız enerji ve esnafımızın talebi ile Sahaflar Çarşısını kitap tutkunlarına ve esnafımıza armağan ettik. Sahaf Çarşısını 31 Mayıs'ta açtık. Esnafımıza sembolik ücretlerle güzel bir satış mekanı sunduk” diye konuştu.

“Öğrencilerimize hitap eden güzel eserler”
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, DokumaPark’ın kütüphaneleri ve sahaf çarşısı ile kelimenin tam anlamıyla okuma parkı haline geldiğini de söyledi. Açılış konuşmasında Akdeniz Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldiği güzel buluşmadan anekdotlar da aktaran Başkan Tütüncü, “Bu buluşmada öğrencilerimiz DokumaPark’ta açtığımız Cemil Meriç Kütüphanesi ve şık bir tasarımla yenilediğimiz Kültür Kafeler Caddesi hakkında övgü dolu sözler söylediler. Bu iki eserde öğrencilerimize hitap eden eserlerimiz oldu. Şehrin en zengin kütüphanesini DokumaPark’ta yaptık. Diğeri de esnafımıza da hitap eden bir proje oldu. DokumaPark’a Antalya’nın en zengin çocuk kütüphanesini de kazandırıyoruz. O da, 23 Nisan da açılışını gerçekleştireceğimiz, Burhanettin Onat Çocuk Kütüphanesi “ dedi.

Orman kütüphanesi müjdesi!
Dokumapark’ı, okuma parkı haline getireceklerini bildirerek, sözlerini bir müjdeyle sürdüren Başkan Tütüncü, “Şimdide Orman Kütüphanesi yapıyoruz. Hem okumayı, hem de Dokuma’yı renklendirecek. Orman Kütüphanesi, 2022 yılı içerisinde hizmete açılacak“diye konuştu.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 3. Kepez Sahaf Festivali’ne, 41 esnafın katıldığını bunun 22'sinin Antalya, diğerlerinin ise Türkiye’nin diğer illerinden olduğunu söyledi. Tütüncü, Sahaflar Festivali’nin bu yıl Antalya’nın öğrencilerini de ağırlayacağını da bildirdi. Sahaf Festivali’nde 10 gün boyunca birbirinden güzel etkinliklerin gerçekleştirileceğini de belirten Tütüncü, kitap mezatlarının da festivale ayrı bir renk katacağını da sözlerine ekledi.

İlkbaharda Kitap Fuarı, sonbaharda Sahaf Festivali
Kepez Belediyesi olarak her yıl ilkbaharda Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde Kitap Fuarı düzenlediklerine de değinen Başkan Tütüncü, “Yeni çıkan kitapları hemşerilerimizle, okurlarla, öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Bu büyük bir etkinlik... Sonbaharda da sahaflar üzerinden okumaya bir farkındalık getirelim istedik. Her yıl Cumhuriyet haftasını sahaf festivali ile değerlendiriyoruz” dedi.

DokumaPark’ta geçmişi, bugünü, geleceği görüyoruz
Her şeyin gelip geçtiğini önemli olanın zamana izler bırakmak olduğunu belirten Başkan Tütüncü, “Önemli olan bir endüstriyel bir mirası alıp bütün binaları ile koruyarak, onu gelecek kuşaklar için bir ışığa dönüştürebilmek. Orada geçmişi yaşamak isteyenler için şehre bir hatıralar merkezi sunabilmek. DokumaPark’a baktığımızda geçmişi görüyoruz, bugünü görüyoruz, geleceği görüyoruz“ diye konuştu.
Konuşmaların ardından Kepez’in 3. Sahaf Festivali kurdele kesimiyle kapılarını ziyaretçilere açtı. Başkan Tütüncü, açılışa katılan misafirlerle beraber Sahaf Festivali’ni gezdi, esnaflarla ve vatandaşlarla da sohbetler etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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