Nesli tehlike altındaki şah kartal, Ankara'da tüfekle vuruldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nesli tehlike altındaki şah kartal, Ankara'da tüfekle vuruldu

DHA

Nesli tehlike altındaki şah kartal, Ankara'da tüfekle vuruldu


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)BULGARİSTAN'da geçen haziran ayında yavruyken hafif yaralı bulunup tedavisi yapılarak, halka ve GPS vericiyle takibe alınan nesli tehlike altındaki şah kartal, Ankara'nın Temelli bölgesinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Şah kartalı bulan uzman biyolog Cansu Özcan, "Lütfen bu son vahşet olsun" çağrısında bulundu.
Kuşları, yaşam alanlarını ve küresel biyolojik çeşitliliğinı korumaya çalışan küresel koruma organizasyonları ortaklığı Birdlife´in (BSPB) Bulgaristan'daki kuş gözlem ekibi, GPS vericiyle takip ettiği genç şah kartalın sürekli aynı noktadan sinyal vermesi üzerine Türkiye'deki çalışmaları birlikte yürüttüğü uzman biyolog Cansu Özcan ile iletişime geçti. Bu yıl ikinci kez Bulgaristan'daki ekip tarafından halkalanan şah kartal, Türkiye'de şah kartallar üzerine araştırmalar yapan uzman biyolog Cansu Özcan ve Dev Belgesel ekibi tarafından ölü bulundu.
YAVRUYKEN HALKALANMIŞ
BSPB ekibince, geçen haziran ayında, genç şah kartalın henüz yavruyken Sofya kırsalındaki yuvasından düşmüş olarak bulunduğunu anlatan Özcan, "Hafif yaralı olan kuş tedavi edildikten sonra halkalanıyor. GPS verici takılarak, göç güzergahı takibe alınıyor. Kuş göç güzergahında sağlıklı bir rota çizerken, Bulgaristan'daki kuş gözlem ekibi önceki gün bizimle temasa geçti ve sinyalin sürekli aynı noktadan geldiğini bildirdi" dedi.
ANKARA'DA ÖLÜ BULUNDU
Koordinatları aldıktan sonra Ankara'da sinyalin geldiği Temelli bölgesine gittiklerini belirten Özcan, "Gittiğimizde kuşun ölüsünü bulduk. Yaptığımız incelemede, kuşun vücudunda çok sayıda saçma tespit edildi. Kanadı, göğsü, karın boşluğu gibi vücudunun birçok yerinde onlarca saçma bulundu" diye konuştu.
KONYA'DAN SONRA İKİNCİ OLAY
Şah kartalların küresel ölçekte nesli tehlike altındaki türlerden olduğuna dikkati çeken Cansu Özcan, "Araştırmacılar tarafından da ilgiyle takip edilen bir tür. Göç rotaları ve karşılaştıkları sorunları tespit etmek ve çözüm bulabilmek için GPS vericiyle takip ediliyor. Ne yazık ki, yaklaşık 1 ay önce Bulgaristan'dan GPS vericiyle takip edilirken Konya'da yalıtımsız elektrik telleri nedeniyle ölü bulduğumuz genç küçük orman kartalı gibi bu genç şah kartalı da insan kaynaklı sorunlar nedeniyle kaybettik" dedi.
'LÜTFEN BU SON VAHŞET OLSUN'
Ölü bulunan genç şah kartalın yapılan tetkiklerinde yaralanmaya bağlı enfeksiyon sonucu öldüğünü tespit ettiklerini belirten Özcan, "Bu senenin yavrusu şah kartalın nesli küresel ölçekte tehlike altında. Kanadında ve göğsünde saçma izleri bulundu, hayvanın ne zamandan beri bu saçmalar ile gezdiğini bilmiyoruz. Ankara'da sabit yerden sinyal veren şah kartala yapılan tetkikler sonucu ateşli silahla yaralanıp öldüğü tespit edildi. Lütfen bu vahşet son olsun" diye çağrıda bulundu.
YIRTICI KUŞLAR ÇİFTÇİ DOSTU
Şah kartallar ve diğer yırtıcı tüm kuş türlerinin aslında çiftçi dostu olduğuna da vurgu yapan Özcan, şunları söyledi:
"Şah kartallar ve diğer kartal ve yırtıcı kuş türleri doğada yılan, fare ve kemirgen türlerle beslenir. Çiftçilerimiz ürünlerine zarar veren kemirgen türlere karşı zirai ilaç kullanıyor. Halbuki yırtıcı kuş türleri bunlarla beslenerek doğada denge oluşturuyor. Dolayısıyla tarlalara ilaç atmaya da gerek kalmıyor. Ama bu kuşları vurdukları için kemirgen türlerin popülasyonu da artıyor."
YIRTICI KUŞLARI ÖLDÜREN İKİ NEDEN
Yırtıcı kuş türleri için Türkiye'deki en büyük iki tehdidin yalıtımı yapılmamış elektrik telleri ve ateşli silahla vurulma olduğuna işaret eden Özcan, "En çok bu iki nedenle ölüyorlar. Dünyadaki popülasyonu 2 bin 500 ile 10 bin çift arasında. Türkiye popülasyonu 100-150 çift arasında" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-10-23 13:58:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya’da şehir merkezine yakın dağlık alanda yangın
YEREL HABERLER Antalya’da şehir merkezine yakın dağlık alanda yangın
Batı Akdeniz ihracatı ilk kez 2 milyar doları aştı
YEREL HABERLER Batı Akdeniz ihracatı ilk kez 2 milyar doları aştı
Kepez’in 3. Sahaf Festivali kapılarını açtı
YEREL HABERLER Kepez’in 3. Sahaf Festivali kapılarını açtı
Uluslararası Dans Yarışması Haydarpasha Open 2021, Alanya'da yapılacak
YEREL HABERLER Uluslararası Dans Yarışması Haydarpasha Open 2021, ...
Özel harekat polisinin kaza anı kamerada Seyir halindeki otomobilin şeridinden, karşı şeride geçtiği ve ağaca çarpıp savrulduğu anlar an be an kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Özel harekat polisinin kaza anı kamerada Seyir ...
Antalyalı yazarlar 11. Antalya Kitap Fuarı’nda
YEREL HABERLER Antalyalı yazarlar 11. Antalya Kitap Fuarı’nda
Yatak odasında çekmecede yüklü miktara uyuşturucu maddesi bulundu
YEREL HABERLER Yatak odasında çekmecede yüklü miktara uyuşturucu ...
Yetiştirmesi 6 ay sürüyor, tanesi 3 bin 500 liradan alıcı buluyor Yerli ırklardan "Gerze Hacıkadı" tavuğu Antalya'da tanıtıldı Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş "Bu tavuk para getirmese bile benim vicdanıma rahatlık getirecek"
YEREL HABERLER Yetiştirmesi 6 ay sürüyor, tanesi 3 bin 500 liradan ...
Orta refüje çıkarak durabildi
YEREL HABERLER Orta refüje çıkarak durabildi
Kaza sonrası beddua tartışması, “Geber terbiyesiz” Hızını alamayan araç takla attı, tek teselli can kaybı olmaması
YEREL HABERLER Kaza sonrası beddua tartışması, “Geber ...
Türkiye'nin ilk doğal kozmetik üreticisi kadın kooperatifi YÖREX'te
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk doğal kozmetik üreticisi kadın ...
Makas attığı iddia edilen sürücü kaza yaparak 4 araca zarar verdi
YEREL HABERLER Makas attığı iddia edilen sürücü kaza yaparak 4 araca ...
Antalya'da 3 aracın karıştığı kaza sonrası beddua tartışması
YEREL HABERLER Antalya'da 3 aracın karıştığı kaza sonrası beddua ...
Jandarma 200 gram esrar yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma 200 gram esrar yakaladı
İpek böceğini öldürmeden üretilen kumaşlar dünya pazarında
YEREL HABERLER İpek böceğini öldürmeden üretilen kumaşlar dünya ...
Kaş'ta 'yakıcı denizanası' istilası
YEREL HABERLER Kaş'ta 'yakıcı denizanası' istilası
Antalya'da sazlık alan ve tarım arazilerinde yangın Yakılan anızlar ve bahçe atıkları yangına sebep oldu Alevler ormanlık alana ulaşmadan söndürüldü
YEREL HABERLER Antalya'da sazlık alan ve tarım arazilerinde ...
'Sosyal medya' cinayeti şüphelisi adliyede (2)
YEREL HABERLER 'Sosyal medya' cinayeti şüphelisi adliyede (2)
Festivalde nar yeme yarışması; en hızlı bitiren çeyrek altın kazandı
YEREL HABERLER Festivalde nar yeme yarışması; en hızlı bitiren ...
Antalya'da pitbull, 11 aylık bebeğin yanağını ve kulağını kopardı
YEREL HABERLER Antalya'da pitbull, 11 aylık bebeğin yanağını ve ...
Alanya, Enerji Kentleri Birliği’nin üyesi oldu
YEREL HABERLER Alanya, Enerji Kentleri Birliği’nin üyesi oldu
Tıp Fakültesi'nin 360 öğrencisi beyaz önlüklerini törenle giydi
YEREL HABERLER Tıp Fakültesi'nin 360 öğrencisi beyaz önlüklerini ...
AÜ öğrenci topluluklarına 79 binin üzerinde kayıt
YEREL HABERLER AÜ öğrenci topluluklarına 79 binin üzerinde kayıt
Strongman Şampiyonlar ligi 2021 Dünya Finalleri Alanya’da yapılacak
YEREL HABERLER Strongman Şampiyonlar ligi 2021 Dünya Finalleri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.