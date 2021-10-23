Antalya’da şehir merkezine yakın dağlık alanda yanına havadan karadan müdahale ediliyor

Antalya’da şehir merkezine yakın olarak bulunan dağlık alanda yangın çıktı. Dumanların şehir merkezinden göründüğü yangına havadan uçak ve helikopter ile karadan ise onlarca ekip tarafından müdahale ediliyor.

Yangın, öğle saatlerine yakın Konyaaltı Sivridağ mevki dağlık alanda çıktı. Dağlık alandan dumanların çıktığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden Orman Belge Müdürlüğü bir uçak üç helikopter ve yer ekipleri ile yangına müdahale etmeye başladı. Yangın bölgesine bir söndürme uçağı ve çok sayıda helikopter gönderildi. Ekiplerin yangına havadan karadan müdahalesi devam ediyor.

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