Antalya'da ekimde deniz keyfi

İbrahim LALELİ/ ANTALYA, (DHA)HAVA sıcaklığının 24 derece olduğu Antalya'da sahiller, yaz günlerini aratmadı. Kimileri denize girerken, kimileri de şezlongda ekim güneşinin keyfini çıkardı.
Hafta sonunu fırsat bilen kent sakinleri, Konyaaltı sahili başta olmak üzere park ve bahçelere akın etti. Kimileri denize girdi kimileri de güneşlendi. Konyaaltı sahilinin 'oteller bölgesi' olarak bilinen noktaları doldu. Antalyalılar kadar turistler de güneşli ekim ayının keyfini çıkardı. Su sporları ise gün boyunca tatilcileri eğlendirdi. Sürat motorunun arkasına bağlanarak havalanan paraşütteki 2 kişi dakikalarca sahili izledi. Antalya'da bugün hava sıcaklığı 24, deniz suyu sıcaklığı ise 25 derece ölçüldü.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ
2021-10-23 15:05:31
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