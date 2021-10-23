Antalya'da orman yangını (2)

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6 SAATTE KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Dutdibi mevkisinde, saat 10.00 sıralarında başlayan orman yangını, 6 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, 4 hektar orman alanının zarar gördüğü belirtildi. Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-10-23 16:23:49



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