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Hakkında 16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

İHA

Hakkında 16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Antalya’da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda hakkında kesinleşmiş 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.
Döşemealtı ilçesi Kömürcüler Mahallesi’nde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri ve Döşemealtı Merkez Jandarma Komutanlığı Asayiş timlerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan operasyonda hakkında 11 adet suç kaydı bulunan ve Vergi Usul Kanuna Muhalefet Suçundan kesinleşmiş 16 yıl 8 ay 75 gün hapis cezası bulunan D. Y isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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