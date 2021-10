Yüzde 80 engelli eşine kavuşması için 10 bin liraya ihtiyacı var

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da yıllardır yüzde 80 bedensel engelli eşi Gülümser İnce'ye (60) bakan fakat rahatsızlandığı için hastaneye kaldırılan İsa İnce (59), bu süreçte biriken borçları nedeniyle hem eşinden hem de evinden ayrı günler geçiriyor. Kirası biriktiği için bakımevindeki eşi ile evine dönemeyen İnce, yaklaşık 10 bin lirayı bulan borçları için yardım istedi. İnce "O, benim her şeyim. Oyuncağı elinden alınmış çocuk gibiyim" dedi.

Antalya'nın Finike ilçesinde yaşayan İsa ve Gülümser İnce çifti, 22 yıl önce İstanbul'da dünyaevine girdi. Çiftin hayatı, 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminden sonra tamamen değişti. Göçük altında kalan Gülümser İnce'nin belden aşağısı felç olunca eşi İsa, kişisel temizliğinden yeme-içmesine kadar tüm ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Daha sonra İstanbul'dan Finike ilçesine taşınan çifti tek geçim kaynağı ise Gülümser İnce için ödenen bakım parası.

KENDİSİ HASTANEDE, EŞİ BAKIMEVİNDE

Geçen ay gece yarısı karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen İsa İnce, kasık fıtığının patladığı tespit edilerek acil ameliyata alındı. Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan İnce'nin tedavisi, hastanede uzun süre devam etti. Bu süre içerisinde Gülümser İnce ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından bir bakımevine yerleştirildi.

'EVE GİDECEK YÜZÜM YOK'

Tedavisinin ardından taburcu olan İsa İnce, ilk olarak eşinin yaşadığı bakımevine gitti. Hastanede olduğu sürede daha önce de ödeyemediği 700 lira kira kira ve borçlarının katlanarak 10 bin lirayı bulduğunu belirten İnce, "Ev sahibime kiramız birikti. Eve gidecek yüzüm yok. Cebimde 1 lira harçlığım kalmadı. Üstelik bunlar olurken, bir taraftan da beni hayata bağlayan eşimden uzak kaldım. Ödeyemediğim için elektriğimiz, suyumuz kesildi. Eşimi yanıma alsam bile paramız kalmadığı için bakamayacak durumdayım. Bakım yardımı parası eşimin kaldığı bakımevine gittiği için şu an bir gelirim yok. Borçlarımı ödeyebilirsem, eşimi yanıma alabileceğim. O, benim her şeyim. Oyuncağı elinden alınmış çocuk gibiyim. Eşimi çok seviyorum. Yardım edin" dedi.

Antalya Valiliği'ne yardım başvurusunda bulunduğunu belirten İnce, borcuna karşılık 1350 TL destek verildiğini söyledi. İnce, eşinin gençlik yıllarında çektirdiği siyah beyaz vesikalık fotoğrafını ise cebinde taşıyor. Eşinden ayrı kaldığı süre boyunca fotoğrafa baktığını anlatan İnce, "Eşime yeniden kavuşursam, yıllardır her türlü ihtiyacını karşıladığım gibi yine karşılamaya devam ederim" diye konuştu.

SOKAKLARDA KALIYORDU, PANSİYONA YERLEŞTİRİLDİ

Eve gitmediği için sokaklarda, parkta ve hastanelerin acillerinde sabahlayan İnce'nin kısa süreliğine yemek ve barınma ihtiyacını Antalya Yardımlaşma Platformu temsilcisi Halit Mert karşıladı. Bir miktar nakdi yardım ve kıyafet desteği veren Mert, İnce'nin kısa süreliğine bir pansiyona yerleştirildiğini ancak uzun vadede borçlarının ödenmesinin çözüm olacağını aktardı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

