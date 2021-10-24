Diş ağrısını geçirmek için üst üste ağrı kesici içen genç evinde baygın bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kendisinden haber alınamayan 25 yaşındaki otel çalışanı, evinin koridorunda baygın halde bulundu. Gencin diş ağrısı nedeniyle kullandığı ağrı kesiciler yüzünden baygınlık geçirdiği öğrenildi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Manavgat ilçesi Emek Mahallesi 3063. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yakınları Ahmet S. (25) isimli gence ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, genci evin koridorunda baygın vaziyette yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet S'nin diş ağrısı nedeniyle birden çok ağrı kesici aldığı, ilacın etkisiyle kendisinden geçtiği öğrenildi. Ahmet S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.